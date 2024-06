Bé trai leo cột điện cao thế bắn chim, bị giật rơi 10 m xuống đất

Theo các bác sĩ chuyên khoa bỏng, so với những loại bỏng do nguyên nhân khác, bỏng điện thường gây thương tổn sâu, hủy hoại tổ chức dưới da rất lớn, dù diện tổn thương trên bề mặt da đôi khi rất nhỏ. Các bác sĩ cảnh báo từ đây đến cuối năm do người dân xây dựng nhiều, nên số vụ bỏng do tai nạn điện sẽ gia tăng.