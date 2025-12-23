Bé trai nặng chưa đầy 1 kg được cứu sống thần kỳ

Chiều 23-12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cấp cứu giành lại sự sống cho một bé trai sinh non song thai, cân nặng chưa đến 1 kg, mắc viêm ruột hoại tử nặng do hội chứng truyền máu song thai.

Viêm ruột hoại tử là bệnh lý nặng, thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt trong các trường hợp song thai một nhau có hội chứng truyền máu song thai

Bệnh nhi là song thai thứ hai, được sinh mổ ở tuần thai 31 tuần 4 ngày do suy thai, cân nặng lúc sinh chỉ 950 gram. Sau sinh, bé có biểu hiện thở nhanh và được theo dõi tại Khoa Sơ sinh của một bệnh viện sản tại TPHCM.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau sinh, trẻ xuất hiện hàng loạt dấu hiệu nguy hiểm như bụng trướng nhanh, ống thông dạ dày ra nhiều dịch xanh, chưa đi tiêu và tình trạng hô hấp xấu dần. Kết quả X-quang bụng cho thấy hình ảnh ruột giãn to, nghi ngờ tắc ruột. Bệnh nhi lập tức được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tình trạng trẻ rất nặng

Khi nhập Khoa Cấp cứu, tình trạng trẻ rất nặng: Bụng trướng căng gây ảnh hưởng hô hấp, phải thở máy, dịch xanh qua ống thông dạ dày ra nhiều. Trước diễn tiến nguy kịch, bệnh nhi được hội chẩn khẩn với chuyên Khoa Ngoại nhi và thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm tránh nguy cơ thủng ruột, nhiễm trùng huyết và tử vong.

Ê-kíp phẫu thuật do BSCKI Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách. Trong quá trình mổ ghi nhận khoảng 15 cm ruột non bị viêm hoại tử nặng, ruột giãn to, mất nhu động, nguy cơ thủng cao do thiếu máu nuôi. Các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ hoàn toàn đoạn ruột hoại tử và nối lại hai đầu ruột lành.

Ca mổ đầy thách thức

Theo BS Hiền, đây là ca mổ đầy thách thức vì bệnh nhi nặng chưa đến 1 kg, kèm rối loạn đông máu, trong khi ruột rất nhỏ, mỏng và dễ tổn thương. Phẫu thuật đòi hỏi thao tác nhanh, chính xác và tỉ mỉ tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sơ sinh. Hiện tình trạng trẻ dần ổn định, đã ăn sữa trở lại, có phân và các chỉ số sinh tồn cải thiện tốt. Nếu tiếp tục tiến triển thuận lợi, trẻ dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Theo PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, viêm ruột hoại tử là bệnh lý nặng, thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt trong các trường hợp song thai một nhau có hội chứng truyền máu song thai. Trong ca bệnh này, trẻ là thai cho bị thiếu máu mạn tính, suy dinh dưỡng bào thai.

Trong khi đó, người anh song sinh là thai nhận, được cung cấp nhiều máu và dinh dưỡng hơn, cân nặng lúc sinh khoảng 1,5 kg. Sự mất cân bằng tuần hoàn khiến máu được ưu tiên cho các cơ quan sống còn như não và tim, còn đường ruột bị giảm tưới máu kéo dài từ trong bào thai dẫn đến viêm ruột hoại tử sau sinh.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa sản khoa và nhi khoa đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời viêm ruột hoại tử, đặc biệt ở trẻ sinh non, nhẹ cân và song thai nguy cơ cao" - BS Thạch nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi năm, Khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh tiếp nhận khoảng 40–50 trường hợp viêm ruột hoại tử, trong đó 20–30 trường hợp cần can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, viêm ruột hoại tử liên quan đến hội chứng truyền máu song thai là tình huống rất hiếm gặp.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan trước các dấu hiệu tiêu hóa bất thường ở trẻ sinh non. Việc phát hiện sớm và phối hợp đa chuyên khoa kịp thời là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị và sự sống còn của trẻ.



