HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bé trai nặng chưa đầy 1 kg được cứu sống thần kỳ

Hải Yến

(NLĐO) - Bệnh nhi là song thai, nhập viện trong tình trạng rất nặng: Bụng trướng căng gây ảnh hưởng hô hấp, phải thở máy...

Chiều 23-12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cấp cứu giành lại sự sống cho một bé trai sinh non song thai, cân nặng chưa đến 1 kg, mắc viêm ruột hoại tử nặng do hội chứng truyền máu song thai.

Bé sinh non ruột hoại tử 15cm được cứu sống thần kỳ - Ảnh 1.

Viêm ruột hoại tử là bệnh lý nặng, thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt trong các trường hợp song thai một nhau có hội chứng truyền máu song thai

Bệnh nhi là song thai thứ hai, được sinh mổ ở tuần thai 31 tuần 4 ngày do suy thai, cân nặng lúc sinh chỉ 950 gram. Sau sinh, bé có biểu hiện thở nhanh và được theo dõi tại Khoa Sơ sinh của một bệnh viện sản tại TPHCM.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau sinh, trẻ xuất hiện hàng loạt dấu hiệu nguy hiểm như bụng trướng nhanh, ống thông dạ dày ra nhiều dịch xanh, chưa đi tiêu và tình trạng hô hấp xấu dần. Kết quả X-quang bụng cho thấy hình ảnh ruột giãn to, nghi ngờ tắc ruột. Bệnh nhi lập tức được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tình trạng trẻ rất nặng

Khi nhập Khoa Cấp cứu, tình trạng trẻ rất nặng: Bụng trướng căng gây ảnh hưởng hô hấp, phải thở máy, dịch xanh qua ống thông dạ dày ra nhiều. Trước diễn tiến nguy kịch, bệnh nhi được hội chẩn khẩn với chuyên Khoa Ngoại nhi và thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm tránh nguy cơ thủng ruột, nhiễm trùng huyết và tử vong.

Ê-kíp phẫu thuật do BSCKI Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách. Trong quá trình mổ ghi nhận khoảng 15 cm ruột non bị viêm hoại tử nặng, ruột giãn to, mất nhu động, nguy cơ thủng cao do thiếu máu nuôi. Các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ hoàn toàn đoạn ruột hoại tử và nối lại hai đầu ruột lành.

Ca mổ đầy thách thức

Theo BS Hiền, đây là ca mổ đầy thách thức vì bệnh nhi nặng chưa đến 1 kg, kèm rối loạn đông máu, trong khi ruột rất nhỏ, mỏng và dễ tổn thương. Phẫu thuật đòi hỏi thao tác nhanh, chính xác và tỉ mỉ tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sơ sinh. Hiện tình trạng trẻ dần ổn định, đã ăn sữa trở lại, có phân và các chỉ số sinh tồn cải thiện tốt. Nếu tiếp tục tiến triển thuận lợi, trẻ dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Theo PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, viêm ruột hoại tử là bệnh lý nặng, thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt trong các trường hợp song thai một nhau có hội chứng truyền máu song thai. Trong ca bệnh này, trẻ là thai cho bị thiếu máu mạn tính, suy dinh dưỡng bào thai.

Trong khi đó, người anh song sinh là thai nhận, được cung cấp nhiều máu và dinh dưỡng hơn, cân nặng lúc sinh khoảng 1,5 kg. Sự mất cân bằng tuần hoàn khiến máu được ưu tiên cho các cơ quan sống còn như não và tim, còn đường ruột bị giảm tưới máu kéo dài từ trong bào thai dẫn đến viêm ruột hoại tử sau sinh.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa sản khoa và nhi khoa đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời viêm ruột hoại tử, đặc biệt ở trẻ sinh non, nhẹ cân và song thai nguy cơ cao" - BS Thạch nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi năm, Khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh tiếp nhận khoảng 40–50 trường hợp viêm ruột hoại tử, trong đó 20–30 trường hợp cần can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, viêm ruột hoại tử liên quan đến hội chứng truyền máu song thai là tình huống rất hiếm gặp.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan trước các dấu hiệu tiêu hóa bất thường ở trẻ sinh non. Việc phát hiện sớm và phối hợp đa chuyên khoa kịp thời là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị và sự sống còn của trẻ.


Tin liên quan

Phối hợp cứu nạn ngư dân bị viêm ruột thừa cấp khi cách bờ 205 hải lý

Phối hợp cứu nạn ngư dân bị viêm ruột thừa cấp khi cách bờ 205 hải lý

(NLĐO) - Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Tàu SAR 631 vượt 205 hải lý để cứu nạn và đưa ngư dân bị viêm ruột thừa cấp vào bờ cấp cứu kịp thời.

Sở Y tế Bình Dương lên tiếng vụ bệnh nhân chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng bị cắt buồng trứng

(NLĐO) - Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho hay Bệnh viện Đa khoa tỉnh không cắt buồng trứng mà chỉ xử lý tình trạng nhiễm trùng ở vòi trứng.

Phát hiện điều "chết người" chưa từng biết theo sau bệnh gout, viêm ruột

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa khám phá ra mối liên kết bất ngờ giữa bệnh gout (gút), bệnh vẩy nến, bệnh viêm ruột và viêm khớp dạng thấp với một nhóm bệnh quan trọng khác. Đó là một tin xấu.

Bệnh viện Nhi đồng 2 Bệnh viện Nhi đồng viêm ruột thừa phẫu thuật thành công viêm ruột khoa Hồi sức Viêm ruột hoại tử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo