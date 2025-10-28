HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phối hợp cứu nạn ngư dân bị viêm ruột thừa cấp khi cách bờ 205 hải lý

Đức Anh

(NLĐO) - Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Tàu SAR 631 vượt 205 hải lý để cứu nạn và đưa ngư dân bị viêm ruột thừa cấp vào bờ cấp cứu kịp thời.

Ngày 28-10, Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Tàu SAR 631 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II) đã cứu nạn và đưa một ngư dân bị viêm ruột thừa trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

Phối hợp cứu nạn ngư dân bị viêm ruột thừa cách bờ 205 hải lý - Ảnh 1.

Quân y Hải đoàn Biên phòng 48 thăm khám ngư dân Nguyễn Văn Sơn

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27-10, tàu cá QNg 90459-TS đang hoạt động trên biển phát tín hiệu cấp cứu do ngư dân Nguyễn Văn Sơn (SN 1973; ngụ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hải đoàn Biên phòng 48 đã phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II điều động lực lượng cùng Tàu SAR 631 khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Tàu SAR 631 đã tiếp cận được tàu cá tại vị trí 13°55' N - 111°32' E (cách Quy Nhơn khoảng 205 hải lý về phía Đông) và đưa ngư dân Sơn lên tàu để sơ cứu. Bộ phận quân y của Hải đoàn tiến hành thăm khám, xử lý cấp cứu ban đầu, chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, cần được đưa vào đất liền phẫu thuật gấp.

Đến 2 giờ 50 phút ngày 28-10, Tàu SAR 631 đưa ngư dân bị nạn cập cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (tỉnh Gia Lai). Nạn nhân sau đó được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, ông Nguyễn Văn Sơn đã được phẫu thuật kịp thời và qua cơn nguy kịch.

Tin liên quan

Cuộc cứu nạn trên biển lúc rạng sáng sau 30 phút nhận tín hiệu khẩn cấp

Cuộc cứu nạn trên biển lúc rạng sáng sau 30 phút nhận tín hiệu khẩn cấp

(NLĐO)- Nhận được tín hiệu khẩn cấp từ tàu cá, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã tiếp cận và cấp cứu cho ngư dân bị sốc, mất máu do tai nạn trong quá trình đánh lưới

tỉnh Quảng Ngãi bệnh viện đa khoa ngư dân viêm ruột thừa cấp cứu kịp thời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo