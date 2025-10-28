Ngày 28-10, Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Tàu SAR 631 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II) đã cứu nạn và đưa một ngư dân bị viêm ruột thừa trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

Quân y Hải đoàn Biên phòng 48 thăm khám ngư dân Nguyễn Văn Sơn

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27-10, tàu cá QNg 90459-TS đang hoạt động trên biển phát tín hiệu cấp cứu do ngư dân Nguyễn Văn Sơn (SN 1973; ngụ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hải đoàn Biên phòng 48 đã phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II điều động lực lượng cùng Tàu SAR 631 khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Tàu SAR 631 đã tiếp cận được tàu cá tại vị trí 13°55' N - 111°32' E (cách Quy Nhơn khoảng 205 hải lý về phía Đông) và đưa ngư dân Sơn lên tàu để sơ cứu. Bộ phận quân y của Hải đoàn tiến hành thăm khám, xử lý cấp cứu ban đầu, chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, cần được đưa vào đất liền phẫu thuật gấp.

Đến 2 giờ 50 phút ngày 28-10, Tàu SAR 631 đưa ngư dân bị nạn cập cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (tỉnh Gia Lai). Nạn nhân sau đó được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, ông Nguyễn Văn Sơn đã được phẫu thuật kịp thời và qua cơn nguy kịch.