Bé trai vào viện cấp cứu cùng ổ khoa dính chặt ngón tay

Ngày 19-12, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh TPHCM cho biết vừa tiếp nhận xử trí thành công một trường hợp tai nạn sinh hoạt hy hữu ở trẻ nhỏ.

Một trong những ca phẫu thuật cho trẻ vì kẹt ngón tay vào ổ khoá

Bệnh nhân là bé N.M.T. (nam, 5 tuổi). Theo thông tin từ gia đình, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 18-12, trong lúc vui chơi tại nhà, bé tự đưa tay vào ổ khóa và bị kẹt ngón cái tay trái trong ổ khóa. Gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu lúc 18 giờ 45 phút cùng ngày trong tình trạng ngón tay vẫn dính chặt vào ổ khóa.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương phối hợp xử trí. Ca can thiệp có sự tham gia của BSCKII Đậu Thế Canh (bác sĩ chỉnh hình nhi), BS Bùi Thị Nguyên Ái (bác sĩ gây mê) cùng kỹ thuật viên gây mê, điều dưỡng phòng mổ.

Sau khi gây mê an toàn, bác sĩ và điều dưỡng đã khéo léo thao tác như "thợ sửa khóa" để tháo ổ khóa ra khỏi ngón tay cho bệnh nhi.

Rất may mắn, ngón cái tay trái của bé chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân. Ngón tay đã được bảo tồn hoàn toàn và sức khỏe của bé hiện ổn định.

PGS-TS-BS Võ Quang Đình Nam, Trưởng Khoa Chỉnh hình nhi-Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, cảnh báo các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các trường mầm non cần tăng cường giám sát trẻ nhỏ, đồng thời thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, vật dụng trong gia đình và nhà trường. Trẻ em vốn hiếu động, tò mò nên rất dễ gặp những tai nạn sinh hoạt tiềm ẩn nếu không được quản lý chặt chẽ.

BSCKII Võ Hòa Khánh, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng-Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, khuyến cáo thêm bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị kẹt ngón tay vào cửa, bu lông, nhẫn, máy ép… Các gia đình cần thường xuyên kiểm tra ổ khóa, bản lề; sửa chữa hoặc thay thế khi có dấu hiệu hư hỏng, kẹt cứng; đóng, mở cửa nhẹ nhàng, tránh dùng lực mạnh; không để trẻ em nghịch ổ khóa và các vật dụng nguy hiểm; chủ động giám sát, hướng dẫn và giáo dục trẻ về các nguy cơ kẹt tay tại ổ khóa, khe cửa, thang máy…



