Becamex IDC 'vỡ kế hoạch' huy động 7.500 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Becamex IDC 'vỡ kế hoạch' huy động 7.500 tỉ đồng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Cổ đông chỉ ủng hộ 2,85% khiến kế hoạch phát hành 150 triệu cổ phiếu của Becamex IDC không được thông qua.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Becamex IDC chào bán thêm cổ phiếu không thành công

Theo biên bản, doanh nghiệp nhận về 136 phiếu biểu quyết, đại diện cho hơn 1 tỉ cổ phiếu, chiếm 98,29% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết công ty.

Trong đó, 128 phiếu đại diện cho gần 29,5 triệu cổ phiếu, chiếm 2,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành phương án. Còn 6 phiếu đại diện cho hơn 987,8 triệu cổ phiếu, chiếm 95,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến.

Kết quả này đồng nghĩa với việc không thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Becamex IDC.

- Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Becamex IDC

Theo tờ trình vào cuối tháng 6, Becamex IDC dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu, theo phương thức đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), với giá khởi điểm không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu thành công, BCM có thể thu về tối thiểu 7.500 tỉ đồng, trong đó 2.000 tỉ đồng sẽ đầu tư vào hạ tầng Khu công nghiệp Cây Trường, 500 tỉ đồng rót vào Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, 3.330 tỉ đồng góp vốn vào các công ty hiện hữu (bao gồm 2.276 tỉ đồng vào VSIP) và 1.670 tỉ đồng dùng trả nợ vay, trái phiếu đến hạn.

Trước đó, vào ngày 9-4, Becamex IDC đã tạm hoãn đợt chào bán thêm 300 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá, do ảnh hưởng bởi thông tin thuế quan từ Mỹ, khiến giá cổ phiếu giảm sâu.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BCM chốt phiên 18-9 ở mốc 69.200 đồng/đơn vị, tăng nhẹ gần 3% trong 1 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, so với đầu năm, cổ phiếu này đã giảm nhẹ hơn 2%.

Tin liên quan

Cổ đông lo lắng khi chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán đến 88 triệu cổ phiếu

Cổ đông lo lắng khi chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán đến 88 triệu cổ phiếu

(NLĐO)- Chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR ngay sau lễ, khiến nhà đầu tư lo lắng.

Vì sao cổ phiếu của Thuduc House bị vào diện cảnh báo?

(NLĐO)- Cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 9-4 do lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ trong hai năm 2023 và 2024.

Chứng khoán ngày 19-9: Cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục thu hút dòng tiền

(NLĐO) – Sự tăng điểm ổn định của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đang tạo kỳ vọng dòng tiền sẽ tiếp tục dồn vào nhóm này.

becamex BCM cổ phiếu chào bán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo