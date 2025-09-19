Becamex IDC 'vỡ kế hoạch' huy động 7.500 tỉ đồng

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Becamex IDC chào bán thêm cổ phiếu không thành công

Theo biên bản, doanh nghiệp nhận về 136 phiếu biểu quyết, đại diện cho hơn 1 tỉ cổ phiếu, chiếm 98,29% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết công ty.

Trong đó, 128 phiếu đại diện cho gần 29,5 triệu cổ phiếu, chiếm 2,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành phương án. Còn 6 phiếu đại diện cho hơn 987,8 triệu cổ phiếu, chiếm 95,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến.

Kết quả này đồng nghĩa với việc không thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Becamex IDC.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Becamex IDC



Theo tờ trình vào cuối tháng 6, Becamex IDC dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu, theo phương thức đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), với giá khởi điểm không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu thành công, BCM có thể thu về tối thiểu 7.500 tỉ đồng, trong đó 2.000 tỉ đồng sẽ đầu tư vào hạ tầng Khu công nghiệp Cây Trường, 500 tỉ đồng rót vào Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, 3.330 tỉ đồng góp vốn vào các công ty hiện hữu (bao gồm 2.276 tỉ đồng vào VSIP) và 1.670 tỉ đồng dùng trả nợ vay, trái phiếu đến hạn.

Trước đó, vào ngày 9-4, Becamex IDC đã tạm hoãn đợt chào bán thêm 300 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá, do ảnh hưởng bởi thông tin thuế quan từ Mỹ, khiến giá cổ phiếu giảm sâu.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BCM chốt phiên 18-9 ở mốc 69.200 đồng/đơn vị, tăng nhẹ gần 3% trong 1 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, so với đầu năm, cổ phiếu này đã giảm nhẹ hơn 2%.