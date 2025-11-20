Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được thành lập vào năm 2007, là thành viên của Tập đoàn Becamex, hoạt động kinh doanh chính là khai thác và quản lý thu phí giao thông và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Becamex IJC hiện đang thực hiện thu phí giao thông trên tuyến Quốc lộ 13, TP HCM. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia đầu tư phát triển và kinh doanh bất động sản với các dự án như Khu biệt thự Sunflower, Chung cư IJC Aroma…

Để đáp ứng nhu cầu công việc, Becamex IJC đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên - Kỹ sư Quản lý dự án công trình hạ tầng, giao thông (1 người; nam giới;).

Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, cầu đường hoặc các ngành liên quan tại các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Giao thông vận tải.

Có chứng chỉ Quản lý dự án hạng I (còn hiệu lực). Thành thạo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế, thi công cầu đường, giao thông.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, BIM, Nova TDN, SAP2000, MS Project...

Hiểu biết về quy trình nghiệm thu, hồ sơ pháp lý, hồ sơ thanh, quyết toán công trình khả năng điều phối nhiều bên (chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu phụ). Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý vấn đề linh hoạt.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án hoặc điều hành công trình giao thông; ưu tiên ứng viên từng tham gia dự án cấp I. Mức lương dự kiến: Thỏa thuận

Mô tả công việc vị trí tuyển dụng:

1. Mục tiêu công việc: Tổ chức, điều phối và kiểm soát toàn bộ các hoạt động của dự án hạ tầng giao thông cấp I từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai thi công, đến nghiệm thu – bàn giao, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ, chất lượng và chi phí theo hợp đồng đã ký kết.

2. Nhiệm vụ cụ thể: Quản lý tổng thể dự án; tham gia xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết triển khai dự án (tiến độ, chi phí, nguồn lực); tổ chức, điều phối và giám sát các hoạt động thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan (Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu phụ, cơ quan quản lý nhà nước)

Quản lý kỹ thuật & chất lượng; kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công, bản vẽ shop drawing trước khi triển khai; theo dõi, kiểm soát quá trình nghiệm thu từng hạng mục và toàn bộ công trình theo quy chuẩn – tiêu chuẩn hiện hành.

Giám sát công tác quản lý vật liệu, thiết bị, nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn; quản lý hồ sơ và pháp lý dự án; tổ chức lập, theo dõi và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ kỹ thuật, pháp lý dự án (biên bản nghiệm thu, nhật ký, báo cáo tiến độ, hồ sơ thanh quyết toán…).

Phối hợp chuẩn bị tài liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và quyết toán dự án; cập nhật, áp dụng các quy định pháp luật, tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật mới nhất liên quan đến dự án.

Báo cáo và điều phối; lập và trình báo cáo tiến độ định kỳ (tuần/tháng/quý) cho Ban lãnh đạo và Chủ đầu tư; đề xuất các giải pháp kỹ thuật, điều chỉnh tiến độ hoặc biện pháp tổ chức thi công khi cần thiết.

3. Thông tin liên hệ: Info@becamexijc.com



