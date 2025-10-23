HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Becamex hợp tác với Thái Lan mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân Gia Lai

Thanh Thảo

(NLĐO) - Becamex kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 23-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư các doanh nghiệp Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề "Khám phá Gia Lai, Việt Nam - Đột phá Thương mại & Đầu tư".

Becamex Bình Định hợp tác với Thái Lan mở ra cơ hội việc làm cho Gia Lai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Becamex Group, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đại diện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI)

Sự kiện được tổ chức trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp và dịch vụ giữa Gia Lai và các nhà đầu tư Thái Lan. Hội thảo là cơ hội để Gia Lai giới thiệu tiềm năng, lợi thế sau khi sáp nhập đến cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan, đồng thời tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao vào tỉnh.

Becamex Bình Định hợp tác với Thái Lan mở ra cơ hội việc làm cho Gia Lai - Ảnh 2.

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ các dự án tại KCN Becamex VSIP Bình Định

Trong khuôn khổ hội thảo, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đã tổ chức Lễ động thổ các hạng mục trọng điểm thuộc Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Đây là những dự án hạ tầng thiết yếu nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp và đô thị, phục vụ hiệu quả cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cụ thể, dự án nhà xưởng xây sẵn Becamex VSIP (diện tích 4,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 274 tỉ đồng), đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án nhà ở công nhân (diện tích 1,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 230 tỉ đồng), chăm lo đời sống cho người lao động. Dự án Công viên cây xanh và hồ sinh thái (diện tích hơn 8,5 ha), đóng vai trò "lá phổi xanh" cho toàn dự án. Dự án Trạm bơm cấp nước số 2 (diện tích 2,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 142 tỉ đồng), đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho khu công nghiệp và đô thị.

Cũng tại sự kiện, Becamex Bình Định đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng với các đối tác Thái Lan, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư quốc tế.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Becamex và Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) gồm các nội dung: Tiếp nối mối quan hệ chiến lược từ năm 2022, hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan tiếp cận môi trường đầu tư tại Việt Nam. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Becamex VSIP Bình Định với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (TBAS) và Công ty CP SetiaBecamex: Văn kiện thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược, nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Thái Lan và Malaysia tìm hiểu môi trường đầu tư tại Gia Lai và ngược lại.

Becamex Bình Định hợp tác với Thái Lan mở ra cơ hội việc làm cho Gia Lai - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu tinh tế tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đây là sự kiện không chỉ mang tính xúc tiến đầu tư thuần túy mà còn là diễn đàn có ý nghĩa chiến lược, nơi cộng đồng doanh nghiệp hai bên cùng kết nối - chia sẻ - hợp tác trên tinh thần đồng hành và phát triển bền vững.

Thông qua diễn đàn này, tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ hình thành các dự án quy mô lớn, có chiều sâu và sức lan tỏa, tạo ra chuỗi giá trị liên kết giữa doanh nghiệp Thái Lan và hệ sinh thái đầu tư của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics xuyên biên giới, công nghiệp, sản xuất, chế biến. 

Tỉnh Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư Thái Lan yên tâm tìm hiểu cơ hội, triển khai dự án và phát triển lâu dài, bền vững tại địa phương.

Dịp này, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định cũng đã trao tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhằm ủng hộ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ.


khu công nghiệp ký kết hợp tác Gia Lai becamex Thái Lan
