Giải trí

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt

Minh Khuê

(NLĐO) – Nữ diễn viên Bella Mai hóa thân Hà Ngân trong phim "Góc khuất", một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong là một tâm hồn kiên định.

Nhà sản xuất phim "Góc khuất" công bố dàn diễn viên phim gồm Bella Mai, Quang Thái, Mai Sơn Lâm, Huỳnh Trường Thịnh…

Phim do NSƯT Quách Khoa Nam đạo diễn, nội dung kể về mặt tối của những mối quan hệ, nơi mỗi con người đều ẩn chứa những bí mật và góc khuất riêng trong tâm hồn.

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt - Ảnh 1.

Bella Mai trở lại màn ảnh nhỏ với vai Hà Ngân

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt - Ảnh 2.

Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, mềm mại nhưng nội tâm dữ dội, mạnh mẽ

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt - Ảnh 3.

Nhân vật của cô yêu- hận rạch ròi

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt - Ảnh 4.

Một vài hậu trường phim

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt - Ảnh 5.

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt - Ảnh 6.

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt - Ảnh 8.

Trong đó, nữ ca sĩ phòng trà xinh đẹp Hà Ngân tưởng như có cuộc sống hạnh phúc bên người yêu là Quốc Trường (Quang Thái đóng) – con trai của doanh nhân Hoàng Khiêm, chủ tập đoàn trà Bảo Châu.

Nhưng bi kịch ập đến khi em gái Hà Ngân là Mỹ Khanh bị tai nạn nghiêm trọng và sảy thai trong những tình huống đầy hy hữu.

Hà Ngân bước vào hành trình tìm kiếm sự thật và trả thù. Cô phát hiện ra "góc khuất" của doanh nhân Hoàng Khiêm cùng tập đoàn trà Bảo Châu. Hành trình của Hà Ngân đầy những cuộc chiến, nơi tình yêu, thù hận, công lý đan xen, giằng xé.

Phim lấy bối cảnh chính là Đà Lạt. Bella Mai được chọn vào vai nữ chính nhờ cá tính mạnh mẽ.

"Ngoài đời, cô ấy là người kiên định, nỗ lực vươn lên trong nghề, đúng với tinh thần của nhân vật. Bella Mai xuất thân từ Quảng Ngãi, lập nghiệp tại TP HCM và tôi đánh giá cô là người có ý chí, biết phấn đấu. Ngoài đời, Bella Mai tập võ thường xuyên, từ võ cổ truyền đến boxing vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để hỗ trợ cho nghề diễn. Tôi thấy ở Bella Mai hình ảnh của Hà Ngân – một người phụ nữ dám yêu, dám đau, dám đứng dậy để đấu tranh. Cô ấy có đủ cảm xúc, kỹ năng và nghị lực để hóa thân trọn vẹn" – đạo diễn – NSƯT Quách Khoa Nam nhận định.

Phim dài 11 tập, được phát sóng lúc 19 giờ 45 phút, từ ngày 23-10 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV và App SCTV Online.

Bella Mai tên thật là Mai Thị Hồng Dung (sinh năm 1993), là một hoa hậu, diễn viên người Việt Nam. Năm 2017, cô đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ thế giới. Những phim cô từng đóng: "Mùa oải hương năm ấy", "Cung đường bí ẩn", "Gỡ rối tơ lòng", "Mặn hơn muối", "Sông phố nhà ghe", "Mật mã hoa hồng vàng", "Trà táo đỏ", "Lụa"…

Bella Mai: NSND Thanh Điền rất vui tính, gần gũi

Bella Mai: NSND Thanh Điền rất vui tính, gần gũi

(NLĐO) – Nữ diễn viên Bella Mai cho biết cô từng hồi hộp, lo lắng khi biết tin đóng phim cùng NSND Thanh Điền nhưng khi gặp thì thấy ông rất vui tính, gần gũi và dễ thương.

Á hậu Bella Mai: "Tôi trị bệnh nhưng có người nghĩ tôi nói xạo để sinh con cho đại gia"

(NLĐO)- Á hậu - diễn viên Bella Mai cho biết cô có nhiều người theo đuổi nhưng hiện vẫn lẻ bóng một mình. Cô chăm chỉ làm việc để trả góp ngân hàng mỗi tháng, đi trị bệnh thì bị đồn "đẻ con cho đại gia".

Diễn viên Bella Mai đẹp ngọt ngào trong áo dài đón Tết

(NLĐO) - Nữ diễn viên Bella Mai tâm sự trong suốt 8 năm qua, chỉ có một năm cô không về quê vì bận đi diễn nhưng cũng đủ để hiểu ăn Tết Nguyên đán một mình ở TP HCM buồn như thế nào.

