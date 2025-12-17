HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sau nhiều năm, dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh vẫn bất động.

CLIP: Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành thông báo về việc thu hồi toàn bộ diện tích 1.428 ha đất (diện tích tính toán lại là gần 1.435 ha), do Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) vi phạm pháp luật về đất đai tại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh).

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, diện tích đất này nằm thuộc các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine (trước đó là các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan, thuộc huyện Đức Trọng cũ).

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh được cấp chứng nhận đầu tư năm 2010, có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng từng xác định đây là dự án trọng điểm. Các khu vực dự án bao quanh hồ Đại Ninh - được ví như vịnh Hạ Long của tỉnh Lâm Đồng với nhiều đảo nổi rợp bóng cây xanh trong hồ.

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 4.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án mới thi công hơn 20 km đường nội bộ cùng một số công trình với vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng.

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 5.

Trong khoảng thời gian 2 năm, dự án vẫn án binh bất động, không thi công gì thêm. Tại đây chủ đầu tư phải bồi thường diện tích 257 ha rừng bị mất với số tiền khoảng 18,8 tỉ đồng; còn diện tích 111 ha đất rừng bị lấn chiếm đến nay vẫn tiếp tục giải toả, thu hồi.

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 6.

Một dãy nhà được xây dựng bên trong dự án nhưng vắng bóng người. Vào tháng 6-2020, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có nhiều sai phạm về đất đai, đầu tư; yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án.

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 7.

Đến hơn 1 năm sau, Thanh tra Chính phủ điều chỉnh một số nội dung, trong đó không còn yêu cầu thu hồi đất, thu hồi dự án mà đề nghị tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giãn tiến độ, gia hạn sử dụng đất để tiếp tục triển khai.

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 8.

Từ việc điều chỉnh đó, năm 2022, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm gia hạn tiến độ, đưa đất vào sử dụng 24 tháng - đến năm 2024 - để tiếp tục dự án. Thế nhưng, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp luật về đất đai, quy định khoản 8, điều 81, Luật Đất đai 2024.

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 9.

Chủ đầu tư dự án là ông Nguyễn Cao Trí cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng cũ từng bị tuyên án do có nhiều vi phạm liên quan dự án này.

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 10.

Nhiều năm nay, "siêu dự án" hơn 25.000 tỉ đồng - từng được xem là dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng lâm vào cảnh hoang vắng, các công trình ngày càng xuống cấp.

Bên trong siêu dự án Đại Ninh vừa bị thu hồi hơn 1.400 ha đất ở Lâm Đồng - Ảnh 11.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong thời gian 45 ngày kể từ khi nhận được thông báo, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh có trách nhiệm tự tổ chức xử lý tài sản trên đất. Hết thời hạn này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ ban hành quyết định thu hồi đất.

Lâm Đồng đại gia Nguyễn Cao Trí thu hồi dự án Sài Gòn Đại Ninh Thanh tra Chính phủ
