Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm

Chiều 29-8, Bến xe Miền Đông (TP HCM) đông nghịt người khi càng về cuối ngày, lượng khách đổ về mỗi lúc một nhiều.

Ngay trước cổng bến xe, hàng dài phương tiện nối nhau gây ùn ứ.

Bên trong bến xe, không khí tất bật, nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Từng nhóm hành khách vội vã kéo vali, ôm túi hành lý, xếp hàng chờ làm thủ tục để kịp về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày.

Hành khách xếp hàng mua vé xe tại Bến xe Miền Đông

Theo ghi nhận, lượng khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh “cháy vé” từ sớm.

Tại quầy bán vé Công ty CP Xe khách Phương Trang, nhân viên cho biết toàn bộ vé tuyến TP HCM – Đà Lạt trong hai ngày 29 và 30-8 đã bán hết.

Đại diện Kumho Samco Bus thông tin vẫn còn vé đi Đà Lạt nhưng chỉ rải rác vào buổi tối, số lượng rất hạn chế, giá 400.000 đồng/ghế.

Nhà xe Hoàng Thủy cũng rơi vào tình trạng tương tự, tuyến TP HCM – Gia Lai kín chỗ dù đơn vị đã tăng cường nhiều chuyến, có lượt huy động 5-8 xe cùng lúc nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.