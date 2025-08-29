HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm

THU HỒNG - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - Chiều 29-8, Bến xe Miền Đông đông nghịt khách, nhiều tuyến đi Đà Lạt, Gia Lai, Quảng Nam “cháy vé”, giá vé tăng cao trước lễ 2-9.

Chiều 29-8, Bến xe Miền Đông (TP HCM) đông nghịt người khi càng về cuối ngày, lượng khách đổ về mỗi lúc một nhiều.

Ngay trước cổng bến xe, hàng dài phương tiện nối nhau gây ùn ứ.

Bên trong bến xe, không khí tất bật, nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Từng nhóm hành khách vội vã kéo vali, ôm túi hành lý, xếp hàng chờ làm thủ tục để kịp về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày.

Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm- Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng mua vé xe tại Bến xe Miền Đông

Theo ghi nhận, lượng khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh “cháy vé” từ sớm.

Tại quầy bán vé Công ty CP Xe khách Phương Trang, nhân viên cho biết toàn bộ vé tuyến TP HCM – Đà Lạt trong hai ngày 29 và 30-8 đã bán hết.

Đại diện Kumho Samco Bus thông tin vẫn còn vé đi Đà Lạt nhưng chỉ rải rác vào buổi tối, số lượng rất hạn chế, giá 400.000 đồng/ghế.

Nhà xe Hoàng Thủy cũng rơi vào tình trạng tương tự, tuyến TP HCM – Gia Lai kín chỗ dù đơn vị đã tăng cường nhiều chuyến, có lượt huy động 5-8 xe cùng lúc nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm- Ảnh 2.

Bến xe Miền Đông cho biết từ ngày 29-8 đến 3-9, dự kiến có khoảng 55.800 lượt hành khách đi lại với tổng cộng 2.700 chuyến xe được bố trí

Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm- Ảnh 3.

Lượng khách tăng đột biến ở Bến xe Miền Đông.

Không ít hành khách phải lỡ chuyến vì đến mua vé muộn. Ông Nguyễn Văn Quân ngụ phường Bình Thạnh) nói: “Sáng nay gia đình tôi bàn đi Đà Lạt nghỉ lễ, tôi chạy sang đây tìm vé nhưng hỏi nhiều nhà xe đều không còn đủ 4 ghế. Đành ngậm ngùi về tay không, xem như kế hoạch du lịch tan vỡ”.

Không chỉ tuyến đi du lịch, các tuyến về quê cũng khan hiếm vé. Đại diện nhà xe Hoàng Long cho biết tuyến Sài Gòn – Quảng Nam vẫn còn vé nhưng giá lên tới 800.000 đồng/ghế.

Việc giá vé cao khiến nhiều người thay đổi quyết định, hủy về quê nghỉ lễ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Bến xe Miền Đông cũ cho biết từ ngày 29-8 đến 3-9, dự kiến có khoảng 55.800 lượt hành khách đi lại với tổng cộng 2.700 chuyến xe được bố trí. Trong đó, ngày 29-8 là cao điểm, ghi nhận hơn 15.800 hành khách với 543 chuyến xe; ngày 30-8 có khoảng 14.700 hành khách và 510 chuyến xe.

Tại Bến xe Miền Đông mới, lượng khách cũng bắt đầu tăng mạnh. Đại diện bến xe này cho biết trong ngày 29-8, có khoảng 580 chuyến xe xuất bến, với 13.000 lượt hành khách. Tính từ ngày 29-8 đến 3-9, nơi đây dự kiến phục vụ 53.800 hành khách với 2.760 chuyến xe.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây, chiều 29-8 và ngày 30-8 sẽ là cao điểm phục vụ người dân về quê nghỉ lễ 2-9.


Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm- Ảnh 5.

Khách đến Bến xe Miền Tây trưa 29-8

Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm- Ảnh 6.

Ngày 29-8 ghi nhận hơn 15.800 hành khách với 543 chuyến xe xuất bến qua Bến xe Miền Tây

Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, cho hay trong ngày 29-8, dự kiến có hơn 2.000 chuyến xuất bến, phục vụ trên 55.000 lượt khách. Trong cả đợt nghỉ lễ, từ ngày 29-8 đến 2-9, Bến xe Miền Tây sẽ phục vụ khoảng 227.000 hành khách, với tổng cộng 9.570 chuyến xe.

Không chỉ bến xe, các đầu mối giao thông khác cũng bước vào cao điểm phục vụ hành khách. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, thông tin trong 4 ngày nghỉ lễ, phà Cát Lái dự kiến phục vụ khoảng 65.000 lượt khách/ngày, cao hơn hẳn mức 42.000 lượt ngày thường. Đơn vị bố trí 320 chuyến phà đôi/ngày, gấp gần 2 lần so với ngày thường, với 7 phương tiện phà hoạt động (2 phà 200 tấn, 4 phà 100 tấn, 1 phà 60 tấn).


Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm- Ảnh 7.

Trong cả đợt nghỉ lễ, từ ngày 29-8 đến 2-9, Bến xe Miền Tây sẽ phục vụ khoảng 227.000 hành khách

Theo Sở Xây dựng TP HCM, sản lượng khách tại các bến xe liên tỉnh ở TP HCM dự kiến đạt 65.330 lượt/ngày, tăng 9% so với cùng kỳ. Bến xe khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu tăng mạnh đến 24%, với hơn 8.600 lượt khách/ngày. Trong khi đó, tuyến phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu dự kiến phục vụ khoảng 3.400 khách/ngày (tăng 20%), còn tuyến tàu cao tốc Sài Gòn – Vũng Tàu đạt khoảng 1.000 khách/ngày (tăng 10%).


Cảnh báo các "điểm nóng" kẹt xe

Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ ùn tắc tại các cửa ngõ ra vào TP HCM và nhiều đầu mối giao thông trọng điểm. Các điểm nóng được dự báo bao gồm nút giao An Phú, Tân Vạn, đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Bình Thuận – Chợ Đệm, đường Võ Trần Chí, Quốc lộ 13, Quốc lộ 51 và đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Ngoài ra, khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, phà Cát Lái và phà Bình Khánh cũng có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc trong những ngày cao điểm nghỉ lễ.

    Thông báo