Bến xe Miền Đông mới đạt mốc đặc biệt

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TP HCM) sáng 30-4 cho thấy lượng hành khách đổ về bến xe rất đông, đa số hành khách đến bến ngồi ở sảnh và chờ đến giờ xe xuất bến.

Hành khách đông đúc tại Bến xe Miền Đông mới sáng 30-4

Chị Trần Thanh Thúy (tỉnh Quảng Nam) vui vẻ cho biết do gia đình nán lại TP HCM xem các chương trình mừng đại lễ 30-4 nên về quê hơi trễ. Do đặt mua vé online cách đây nửa tháng nên chị rất an tâm, sáng 30-4 cả nhà đón taxi đến bến xe và chờ đến giờ lên xe về quê.

Lượng khách đến bến dịp lễ 30-4 này tăng cao kỷ lục

Không khí tại Bến xe Miền Đông mới chộn rộn hơn cả những ngày Tết nguyên đán khi lượng khách đổ về bến liên tục. Bên trong bãi đậu xe, hàng chục phương tiện xếp hàng chờ xuất bến.

Hành khách mua vé đi trong ngày tại Bến xe Miền Đông mới sáng 30-4

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết lượng hành khách qua bến xe dịp lễ 30-4 này tăng gần gấp 3 so với ngày thường, nhỉnh hơn dịp Tết nguyên đán vừa rồi. Cụ thể, trong ngày 29-4, có 532 xe xuất bến với 13.606 lượt khách (ngày cao điểm 27 tháng Chạp tết Nguyên đán 2025 là 13.000 lượt khách). Dự kiến ngày 30-4 sẽ có 450 xe xuất bến với khoảng 10.000 lượt khách.

"Dự kiến hành khách sẽ tiếp tục đổ về bến vào chiểu 30-4 và sáng 1-5 để đi các tuyến ngắn về miền Trung và Đà Lạt để du lịch"- đại diện bến xe này cho biết.

Tương tự, sáng 30-4 lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây tăng cao

Tương tự, ngày 30-4, lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) từ 6 giờ sáng nhiều, các quầy bán vé cho khách đi trực tiếp vẫn còn vé. Hành khách đa số đặt vé và thanh toán online từ trước nên chỉ chờ trong vòng 30 phút xe xuất bến.

Đa số khách mua vé online nên đến bến là lên xe đi ngay

Ông Trần Nhân Hậu – Trưởng Phòng điều hành Bến xe Miền Tây, cho biết dự kiến lượng khách qua bến cao nhất ngày 30-4 với khoảng 60.000 lượt. Đến giờ này, các doanh nghiệp vận tải vẫn đảm bảo đủ phương tiện phục vụ khách.