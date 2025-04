Lễ 30-4, các bến xe lớn của TP HCM dự kiến lượng khách "khủng"

3 bến xe lớn tại TP HCM gồm Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Đông mới và Bến xe Miền Tây vừa có kế hoạch phục vụ hành khách dịp lễ 30-4 và 1-5.

Do dịp lễ 30-4 và 1-5, người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày từ 30-4 đến hết 4-5, cả 3 bến xe đều dự báo lượng khách qua bến sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường, tăng 5% đến 10% so với dịp lễ cùng kỳ năm trước.

Do đó, các bến xe đều có phương án tăng cường phương tiện từ xe buýt, xe trái tuyến. Ngoài ra, doanh nghiệp vận tải cũng chủ động điều động xe tăng cường để bán vé cho khách khi nhu cầu tăng.

Hành khách về quê tại Bến xe Miền Tây

Cụ thể, Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) thông tin đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, dự kiến lượng khách đi lại qua bến xe sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường, với khoảng 47.000 lượt khách trong 6 ngày. Trong đó, khách đến bến xe cao nhất ngày thứ 7 (27-4) với khoảng 11.500 lượt khách, giảm dần những ngày sau với khoảng 4.500 – 9.500 khách.

Về giá vé, dịp lễ 30-4 và 1-5, các doanh nghiệp vận tải được khuyến khích không điều chỉnh giá cước, trường hợp có phụ thu thì phụ thu không quá 40% so với ngày thường.

Tương tự, Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) dự kiến lượng khách qua bến tăng gấp đôi so với ngày thường với khoảng 55.000 – 61.000 lượt/ngày, trong đó khách qua bến cao nhất ngày 30-4 với khoảng 61.500 lượt, hơn 2.100 xe xuất bến.

Về giá vé, Bến xe Miền Tây khuyến khích doanh nghiệp vận tải phụ thu giá vé không quá 40% so với ngày thường.

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) phục vụ các tuyến từ TP HCM đi Tây nguyên dự báo lượng khách tăng cao những ngày 26-4 đến 28-4 với khoảng 40.000 lượt khách/ngày. Gía vé vẫn phụ thu 40% so với ngày thường.