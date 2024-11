Bệnh của ông Nguyễn Cao Trí chuyển nặng

Trưa 19-11, TAND cấp cao xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 1, tiếp tục với phần bào chữa của luật sư.



Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, đã gửi đơn xin xét xử vắng mặt do lý do sức khỏe. Sau khi xem xét, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu này.

Bào chữa cho bị cáo Trí, luật sư thông tin trong thời gian gần đây, bệnh của ông Trí chuyển nặng, sức khoẻ sa sút nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí

Theo thông tin của luật sư, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa bị cáo đến Bệnh viện 19-8 Bộ Công an để thăm khám và điều trị ngoại trú trong 10 ngày, tuy nhiên sức khỏe không có dấu hiệu cải thiện. Đến ngày 18-10-2024, ông Trí tiếp tục được đưa vào Bệnh viện 19-8 Bộ Công an để điều trị nội trú. Ngày 28-10-2024, bệnh viện có cấp giấy xác nhận nằm viện cho bị cáo Trí với các chẩn đoán về bệnh cột sống thắt lưng và các đốt sống khác có thể gây tổn thương tuỷ sống và các dấu hiệu bệnh liên quan khác.

Theo luật sư, trước tình hình này, ông Trí có bày tỏ hình phạt tù có dài hay ngắn thì ông cùng trở về nhưng tình hình sức khoẻ khiến việc đi lại khó khăn. Với hoàn cảnh này, ông Trí mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, giúp ông có thêm tinh thần để đối mặt với ca phẫu thuật lớn sắp tới.

Một luật sư khác của bị cáo Nguyễn Cao Trí đã kiến nghị liên quan đến các giao dịch dân sự giữa ông Trí và bà Trương Mỹ Lan, luật sư đề nghị tòa ghi nhận sự thỏa thuận giữa hai bên về việc chấm dứt bốn giao dịch dân sự. Theo luật sư, bà Lan đã đồng ý với đề nghị này khi được hỏi.

Về việc phong tỏa một số bất động sản, luật sư cho rằng bị cáo Trí đã hoàn thành trách nhiệm dân sự trong vụ án, cụ thể là đã nộp đủ 1.000 tỉ đồng. Vì vậy, luật sư đề nghị tòa xem xét giải tỏa phong tỏa các bất động sản còn lại. Sau cùng, luật sư kêu gọi tòa cân nhắc hình phạt đối với bị cáo, đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho ông Trí thực hiện các cuộc đại phẫu và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Trí bị tuyên án 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 15-1-2023.

Tại bản án sơ thẩm nêu trong khoảng thời gian từ tháng 12-2017 đến 12-2020, bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần thỏa thuận với ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Capella, Chủ tịch HHĐQT Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group) về việc: chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp do ông Nguyễn Cao Trí sở hữu (thông qua các cá nhân đứng tên hộ); chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh do ông Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group làm chủ đầu tư. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Trí, đến tháng 1-2021 cả hai thống nhất xác nhận số tiền ông Trí đã nhận của bà Lan là 1.000 tỉ đồng. Do không thực hiện chuyển nhượng cổ phần, đầu tư dự án như đã nêu nên số tiền trên dùng để nhận chuyển nhượng 10% cổ phần Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Đến ngày 22-2-2021, ông Trí đã lập hợp đồng chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận sở hữu 10% cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang trị giá 1.000 tỉ đồng cho ông Hồ Quốc Minh là người được bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên hộ. Tuy nhiên, trong các ngày 21 và 22-10-2022, khi biết bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Cao Trí đã có hành vi gian dối để thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang khi chưa được sự đồng ý của bị hại Trương Mỹ Lan nhằm chiếm đoạt số tiền chuyển nhượng cổ phần đã nhận.