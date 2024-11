Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1: Luật sư xin "cơ chế đặc biệt"

Bị cáo Lan đã nộp 380 tỉ đồng

Theo báo cáo từ Cục Thi hành án Dân sự TP HCM, tổng số tiền mà cơ quan này hiện tạm giữ trong tài khoản, bao gồm tiền do Bộ Công an chuyển và do các cá nhân, tổ chức nộp tại đơn vị là hơn 4.250 tỉ đồng và hơn 27 triệu USD.

Bị cáo Lan được xác định đã nộp 380 tỉ đồng; hai người thân là chồng và cháu gái của bị cáo Lan cũng tham gia khắc phục, bao gồm bị cáo Chu Lập Cơ nộp hơn 24 tỉ đồng và bị cáo Trương Huệ Vân nộp 13 tỉ đồng. Người nộp tiền mặt để khắc phục nhiều nhất tính tới giai đoạn này là bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) đã nộp hơn 485 tỉ đồng.