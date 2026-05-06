Bệnh nhân người Nga tự đi lại sau mổ u não 7 ngày

Nữ bệnh nhân đến Bệnh viện K (Hà Nội) trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi, yếu nửa người trái. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u vùng trán đỉnh phải kích thước khoảng 50×68×53 mm, đẩy lệch đường giữa 10 mm, nguy cơ gây tăng áp lực nội sọ và chèn ép não nghiêm trọng.

Nữ bệnh nhân người Nga phục hồi vận động sau ca mổ u não

PGS-TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K, cho biết tình trạng chèn ép nặng khiến bệnh nhân có nguy cơ liệt, cần can thiệp sớm. Hơn nữa, vùng trán đỉnh phải đã làm cho người bệnh bị yếu nửa người trái, không đi lại được.

Ê-kíp đã áp dụng vi phẫu kết hợp hệ thống định vị thần kinh trong mổ nhằm lấy trọn khối u và bảo tồn vùng não chức năng.

Ca mổ được thực hiện với quá trình phẫu tích tỉ mỉ, loại bỏ toàn bộ khối u, đồng thời bảo vệ vùng vận động. Sau phẫu thuật 7 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, vận động nửa người trái đạt trên 90% và có thể tự đi lại.

Theo bác sĩ, kết quả này cho thấy khả năng điều trị các ca bệnh thần kinh phức tạp tại Việt Nam ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Người bệnh có thể yên tâm điều trị trong nước nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Chuyên gia khuyến cáo người có dấu hiệu như đau đầu kéo dài, nôn, yếu liệt tay chân, co giật hoặc giảm thị lực nên đi khám sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.