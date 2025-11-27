Ngày 27-11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, bóc trọn khối u hàm trên khổng lồ và tái tạo lại khuôn mặt cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi.

Qua đó, giúp bệnh nhân lấy lại chức năng ăn uống và cơ hội trở lại cuộc sống bình thường sau 10 năm mang bệnh.

Hình ảnh nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn trên mặt

Người bệnh D.T.T.H xuất hiện khối u vùng hàm trên bên phải từ nhiều năm qua. Chị từng được khám và sinh thiết tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, với kết quả u men răng nhưng không có điều kiện điều trị.

Khối u tiếp tục phát triển, đến mức người bệnh không thể ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Ngày 25-9-2025, người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng khối u vùng hàm trên bên phải kích thước 25x20x25cm, biến dạng toàn bộ khuôn mặt.

Khối u có điểm vỡ, chảy dịch, không di động, bề mặt tăng sinh mạch máu – dấu hiệu nguy cơ cao gây nhiễm trùng và xuất huyết.

Trước tình trạng nghiêm trọng, ekíp chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn toàn viện và lên kế hoạch can thiệp phẫu thuật.

Ngày 3-10-2025, các bác sĩ tiến hành ca mổ kéo dài nhiều giờ để bóc trọn khối u và toàn bộ xương hàm trên phải.

Tạo hình lại khuyết hổng bằng vạt xương mào chậu. Lấy vạt da và một phần cơ đùi trước – ngoài để tái tạo và che phủ vùng mặt.

Theo một bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, u men răng dù lành tính nhưng có thể phát triển rất lớn và phá hủy xương hàm nếu không điều trị sớm.

Trường hợp của người bệnh H. là khối u kích thước hiếm gặp, gây biến dạng nặng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ăn uống. Ca mổ đòi hỏi độ chính xác cao, vừa đảm bảo loại bỏ toàn bộ khối u, vừa tái tạo lại xương hàm bằng vạt mào chậu, kết hợp vạt da – cơ đùi để che phủ khuyết hổng.

Đây là kỹ thuật phức tạp nhưng cần thiết để phục hồi chức năng và thẩm mỹ cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, phần tái tạo sống tốt và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc chuyên khoa nhằm phục hồi chức năng và thẩm mỹ khuôn mặt.