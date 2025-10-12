Bệnh thận gia tăng, phát hiện sớm thế nào?

Tại Việt Nam, khoảng 10 triệu người trưởng thành, tương đương 10% dân số, đang sống chung với bệnh thận mạn tính, nhưng chỉ 5% trong số này có thể tiếp cận các phương pháp điều trị thay thế như lọc máu hoặc ghép thận.

Bệnh thận thường được phát hiện muộn qua các đợt khám sức khỏe. Ảnh. Hải Anh

PGS-TS Lê Đình Khánh, Chủ tịch Hội tiết niệu - thận học Việt Nam, cho biết bệnh thận mạn diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ ở giai đoạn đầu, nên phần lớn người bệnh phát hiện muộn, khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng. Khi đó, việc điều trị phức tạp, tốn kém và hiệu quả giảm rõ rệt.

Hiện bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có thể lựa chọn ba phương pháp điều trị thay thế: ghép thận, chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. Trong đó, ghép thận là lựa chọn tối ưu nhưng bị giới hạn bởi nguồn tạng hiến và chi phí cao.

Chạy thận nhân tạo phổ biến nhưng khiến người bệnh phụ thuộc vào máy móc và phải đến bệnh viện nhiều lần mỗi tuần. Với người bệnh trẻ, việc phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần còn làm gián đoạn học tập, công việc và khiến họ phải phụ thuộc vào bệnh viện.

Tại tọa đàm về chăm sóc và điều trị bệnh thận, do Vantive Việt Nam Healthcare phối hợp tổ chức chiều 11-10, ở Hà Nội, PGS Khánh cho rằng cần hướng tới điều trị toàn diện để giúp người bệnh cải thiện chất lượng sống, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Trước thực tế bệnh thận mạn ngày càng phổ biến, Bộ Y tế đang xem xét đưa bệnh vào danh mục ưu tiên trong Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2026–2035.

Theo báo cáo, chỉ 5% bệnh nhân giai đoạn cuối này có thể tiếp cận điều trị thay thế thận

Các chuyên gia cho rằng thời gian qua, từ các kiến nghị chuyên môn, ngành y đã cập nhật quy trình lọc màng bụng, ban hành hướng dẫn thực hành và đưa nội dung này vào chương trình đào tạo y khoa nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng.

"Lọc màng bụng là phương pháp hiện đại được khuyến khích phát triển vì bệnh nhân có thể tự điều trị tại nhà, chủ động thời gian, duy trì công việc và sinh hoạt bình thường. Phương pháp này không chỉ giảm tải cho hệ thống y tế mà còn cải thiện chất lượng sống cho người bệnh thận mạn"- PGS Khánh nói.

GS-TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, cho biết kỹ thuật lọc máu liên tục được triển khai từ năm 2012 giúp cứu sống nhiều bệnh nhân nặng. Hiện hơn 160 bệnh viện trên toàn quốc đã áp dụng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế.

Trong bối cảnh hệ thống lọc máu truyền thống quá tải, theo GS Bình lọc màng bụng tự động là bước tiến quan trọng, không chỉ hỗ trợ phục hồi chức năng thận mà còn hiệu quả trong điều trị suy đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, ngộ độc và suy gan cấp.