Thắp lên hy vọng cho người phụ nữ suy thận giai đoạn cuối

Xúc động đón nhận món quà ý nghĩa này, ông Trần Ngọc Dũng (chồng bà Thanh) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Báo Người Lao Động cùng bạn đọc và nhà hảo tâm đã kịp thời sẻ chia. Ông Dũng cho hay với hoàn cảnh gia đình lúc này, mỗi đồng tiền giúp đỡ đều vô cùng quý giá. "Số tiền này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất to lớn mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để vợ chồng tôi vượt qua khó khăn" - ông thổ lộ.

Trước đó, ngày 25-9, Báo Người Lao Động đăng tải bài viết "Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn vì thấy chồng khổ quá", phản ánh hoàn cảnh bi đát của vợ chồng bà Thanh - ông Dũng. Ở tuổi xế chiều, bà Thanh phải chống chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tiền của bạn đọc đóng góp ủng hộ gia đình ông Trần Ngọc Dũng

Mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều đè lên đôi vai ông Dũng - người chồng hằng ngày chạy xe ôm với thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải viện phí cho vợ. Gia đình ông đã phải bán đi căn nhà duy nhất và hiện ở trọ. Dù ông bà có 2 người con nhưng họ cũng có hoàn cảnh riêng, chỉ có thể phụ giúp cha mẹ phần nào. Trong sự tuyệt vọng, bà Thanh đã nhiều lần nghĩ quẩn vì quá thương người chồng cơ cực.

Sự chung tay của bạn đọc Báo Người Lao Động đã thắp lên niềm hy vọng, tiếp thêm sức mạnh để gia đình bà Thanh - ông Dũng vững bước hơn trên hành trình chống chọi với bệnh tật.