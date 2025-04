Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng vụ bịa đặt về chất thải, yêu cầu điều tra

Những ngày qua, một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải clip với tiêu đề "Trinh sát mật phục nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, hé lộ tội ác ghê rợn hơn cả sữa và thuốc giả âm thầm đầu độc toàn dân".

Hình ảnh bịa đặt về Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Dù tiêu đề gây sự chú ý, nhưng nội dung trong clip lại đưa ra các hình ảnh được cho là từ khu vực xử lý rác thải của bệnh viện, nơi nhân viên vận chuyển và tuồn rác thải ra ngoài để tái chế thành các sản phẩm như ống hút, đồ gia dụng, gây lo ngại về việc "đầu độc" cộng đồng.

Trước sự việc này, chiều 28-4, PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định thông tin đăng tải trên mạng xã hội về bệnh viện là bịa đặt, bôi xấu bệnh viện. Hình ảnh trong clip là vi phạm về xử lý chất thải y tế từ năm 2016. Các cá nhân, tập thể liên quan đã bị kỷ luật và bệnh viện đã cải tiến quy trình.

Bệnh viện Bạch Mai đã gửi công văn đến Cơ quan An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội đề nghị điều tra nguồn tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đồng thời khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết nếu phát hiện hành vi cố tình bôi nhọ, vu khống.

Bệnh viện Bạch Mai đề nghị công an điều tra về thông tin, hình ảnh bịa đặt lan truyền trên mạng

Thông tin về việc kiểm soát chất thải bệnh viện, PGS-TS Trương Anh Thư, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết mỗi ngày bệnh viện phát sinh 8-9 tấn chất thải, trong đó 6-7 tấn là chất thải không nguy hại, còn lại khoảng 1,7 tấn là chất thải nguy hại.

"Tất cả chất thải đều được thu gom và lưu giữ đúng quy định. Mọi chất thải đều được kiểm soát tại nguồn và tái chế theo hướng dẫn"- đại diện bệnh viện khẳng định.

Theo PGS Thư, hiện khu lưu giữ chất thải được phân loại rõ ràng, cách biệt và đảm bảo không ô nhiễm ra môi trường. Chất thải lây nhiễm được bảo quản lạnh tại khu vực tập trung. Bệnh viện đã được Ngân hàng Thế giới trang bị công nghệ xử lý nước thải hiện đại, xử lý 1.200 m3 nước thải mỗi ngày, trong khi công suất có thể đạt hơn 3.000 m3.

Quá trình thu gom chất thải nguy hại trong bệnh viện. Ảnh: Thành Dương

Với chất thải bức xạ tại Trung tâm Ung bướu được thu giữ và lưu riêng qua hệ thống ống bọc chì cho đến khi hết nguy hại, sau đó bàn giao cho đơn vị xử lý. Đối với thiết bị phát xạ, bệnh viện thành lập Ban An toàn bức xạ để kiểm định định kỳ, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng.