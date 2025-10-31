Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 phấn đấu khánh thành ngày 19-12

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 591 ngày 31-10, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc hai công trình Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra thực tế Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: VGP

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các công việc của 2 dự án.

Tại hai công trình, tiến độ đã có chuyển biến rõ rệt; nhiều hạng mục cơ bản hoàn thành, một số hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13-2-2025 và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại hai dự án để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động nhận được sự quan tâm của người dân, xã hội và chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải và tránh lãng phí nguồn lực nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và cơ quan liên quan tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, chủ động tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thành toàn bộ công việc còn lại tại hai dự án.

Bộ Y tế cần sớm thẩm định, phê duyệt dự toán, ký phụ lục hợp đồng và thanh toán các hạng mục đã hoàn thành; phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng hoàn tất hồ sơ phòng cháy chữa cháy, thanh quyết toán trước ngày 10-11, hoàn thiện hạ tầng ngoài tòa nhà trước 15-11.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ về cơ chế đặc thù bảo đảm việc vận hành hai bệnh viện; báo cáo Chính phủ đầy đủ hồ sơ, đúng quy định trước ngày 15-11-2025.

Hai bệnh viện cần đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị, chuẩn bị nhân lực và cơ chế vận hành để sẵn sàng khánh thành vào dịp 19-12-2025.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo đơn vị liên quan thẩm định, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hai công trình theo quy định.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 34, chỉ đạo thẩm định dự toán và thiết kế thi công các hạng mục còn lại. Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội phối hợp các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy, thanh quyết toán, tập trung nguồn lực hoàn thành dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty 36 phối hợp các nhà thầu đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ tương tự tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Tài chính chủ động phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế xây dựng và hoàn thiện hồ sơ cơ chế đặc thù để bảo đảm việc vận hành hoạt động của hai bệnh viện, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ báo cáo Chính phủ.

UBND tỉnh Ninh Bình được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cán bộ làm việc tại cơ sở 2 của hai bệnh viện; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng ngoài công trình và đảm bảo đầy đủ điều kiện để đưa vào sử dụng ngay sau khi hai dự án hoàn thành.