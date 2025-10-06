Nhiều vướng mắc khiến dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 chậm tiến độ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhiều vướng mắc khiến dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 chậm tiến độ

D.Thu

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế và các đơn vị liên quan hoàn thành, đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào sử dụng trước ngày 30-11.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 537/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp về tiến độ hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Nhiều vướng mắc khiến dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 chậm tiến độ - Ảnh 1.

Đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào sử dụng trước ngày 30-11. Ảnh: VGP

Theo đó, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu trong thời gian qua. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP (ngày 13-2-2025), các đơn vị đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, khôi phục hoạt động thi công, với tiến độ đạt 90 - 95% tại Bệnh viện Việt Đức và 80–99% tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy nhiều hạng mục vẫn chậm so với kế hoạch, nhân lực thi công chưa đủ (mới đạt 30-70% yêu cầu), các vướng mắc về dự toán, thiết kế, mua sắm thiết bị, phòng cháy chữa cháy và nhân sự dự án chưa được xử lý dứt điểm. Một số thiết bị đã lỗi thời hoặc không còn phù hợp với thực tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành và đưa hai công trình vào sử dụng trước ngày 30-11-2025, bảo đảm chất lượng và đúng quy định.

Bộ Y tế phải phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công trước ngày 10-10, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách (như về nhân lực, tài chính…) đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.

Yêu cầu hoàn thành Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 trước ngày 30/11 - Ảnh 2.

Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng phối hợp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn cơ chế thanh toán, thẩm định và nghiệm thu theo quy định; yêu cầu các bên thực hiện đúng tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Bộ Y tế cùng các bộ, ngành, UBND tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu được yêu cầu tập trung, khẩn trương, đồng bộ triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền; bảo đảm hoàn thành hai công trình, đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động đúng tiến độ; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tin liên quan

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ chính thức mở tại Cần Giờ - TP HCM

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ chính thức mở tại Cần Giờ - TP HCM

(NLĐO) - Cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ sẽ được xây dựng, đặt tại Trung tâm Y tế Cần Giờ hiện tại với quy mô 300 giường bệnh.

Thị sát dự án BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Phó Thủ tướng Thường trực "chốt" tiến độ

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình yêu cầu chuẩn bi nhân lực cho hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Khởi tố 5 bị can liên quan đến dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

(NLĐO) - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Chính phủ Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Việt Đức sai phạm cơ sở 2 tiến độ thi công tiến độ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo