Nhiều vướng mắc khiến dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 chậm tiến độ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 537/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp về tiến độ hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Theo đó, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu trong thời gian qua. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP (ngày 13-2-2025), các đơn vị đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, khôi phục hoạt động thi công, với tiến độ đạt 90 - 95% tại Bệnh viện Việt Đức và 80–99% tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy nhiều hạng mục vẫn chậm so với kế hoạch, nhân lực thi công chưa đủ (mới đạt 30-70% yêu cầu), các vướng mắc về dự toán, thiết kế, mua sắm thiết bị, phòng cháy chữa cháy và nhân sự dự án chưa được xử lý dứt điểm. Một số thiết bị đã lỗi thời hoặc không còn phù hợp với thực tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành và đưa hai công trình vào sử dụng trước ngày 30-11-2025, bảo đảm chất lượng và đúng quy định.

Bộ Y tế phải phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công trước ngày 10-10, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách (như về nhân lực, tài chính…) đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng phối hợp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn cơ chế thanh toán, thẩm định và nghiệm thu theo quy định; yêu cầu các bên thực hiện đúng tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Bộ Y tế cùng các bộ, ngành, UBND tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu được yêu cầu tập trung, khẩn trương, đồng bộ triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền; bảo đảm hoàn thành hai công trình, đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động đúng tiến độ; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.