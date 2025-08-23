HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM có tân Giám đốc

Hải Yến

(NLĐO) - Tân Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho biết sẽ đưa bệnh viện trở thành đơn vị y tế hiện đại, thân thiện.

Ngày 23-8, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới cho BS Hoàng Mạnh Cường. 

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM có tân Giám đốc- Ảnh 1.

Lãnh đạo ngành y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm giám đốc cho BS Hoàng Mạnh Cường

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của BS Hoàng Mạnh Cường trong quá trình công tác. Lãnh đạo Sở Y tế tin tưởng với năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm quản lý và tinh thần trách nhiệm cao, tân giám đốc sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, nhất là kỹ thuật robot trong điều trị chấn thương chỉnh hình.

"Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cần tiếp tục giữ vai trò đầu ngành khu vực phía Nam, và tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 5 năm tới, BS Cường sẽ cùng tập thể xây dựng được cơ sở mới khang trang, hiện đại cho bệnh viện" – PGS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BS Hoàng Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở Y tế, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Ông cũng gửi lời tri ân đến BS Châu Văn Đính (giám đốc tiền nhiệm sẽ nghỉ hưu theo chế độ) - người đồng nghiệp, người thầy đã luôn dìu dắt và hỗ trợ trong suốt quá trình công tác.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM có tân Giám đốc- Ảnh 3.

BS Hoàng Mạnh Cường (bên trái) nhận quà chúc mừng từ BS Châu Văn Đính (bên phải) Giám đốc tiền nhiệm

Tân giám đốc cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trở thành đơn vị y tế hiện đại, chất lượng và thân thiện, góp phần nâng cao uy tín ngành y tế TP HCM.

BS Hoàng Mạnh Cường sinh năm 1970, tốt nghiệp BS đa khoa tại Trường ĐH Y Dược TP HCM năm 1995; hoàn thành chuyên khoa I năm 2001 và chuyên khoa II năm 2008 chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. 

Năm 1998, BS Cường công tác tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Là BS chuyên sâu về chi trên, ông có nhiều đóng góp chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực nội soi khớp vai và kết hợp xương chi trên. 

Năm 2015, BS Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc và hiện là Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện. Với những đóng góp tích cực trong công tác điều hành và chuyên môn, ông được lãnh đạo UBND TP HCM và Sở Y tế tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình từ ngày 1-9-2025.

