Sở Y tế Thanh Hóa có tân giám đốc 47 tuổi

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Cường, tân Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BTH

Theo quyết định, ông Lê Văn Cường sẽ giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 5 năm kể từ ngày 5-8-2025.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giao ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1-7-2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Cường (sinh năm 1978, quê xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện là tiến sĩ, bác sĩ. Ông tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002, Bác sĩ Nội trú Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2006, Thạc sĩ Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh) năm 2014, Tiến sĩ Y khoa tại Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108 năm 2017.