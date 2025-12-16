Bệnh viện công đầu tiên tại Việt Nam vận hành thiết bị y tế hiện đại bậc nhất thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện công đầu tiên tại Việt Nam vận hành thiết bị y tế hiện đại bậc nhất thế giới

N.Dung

(NLĐO) - Loạt thiết bị y tế hiện đại bậc nhất thế giới, trị giá hơn 1.000 tỉ đồng, được đưa vào vận hành, góp phần nâng tầm chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Ngày 16-12, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khai trương hệ thống thiết bị y tế hiện đại, đánh dấu một trong những đợt đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại một bệnh viện công lập.

Bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam vận hành thiết bị y tế hiện đại - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai khai trương hệ thống thiết bị y tế hiện đại trị giá hơn 1.000 tỉ đồng

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tổng kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, bao gồm mua sắm, lắp đặt và đưa vào vận hành trên 1.500 thiết bị y tế hiện đại. 

Đây là đợt đầu tư trang thiết bị có quy mô lớn nhất của bệnh viện trong khoảng 10 năm qua, được triển khai trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế công lập gặp khó khăn do vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Các thiết bị được đưa vào vận hành lần này tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như chẩn đoán hình ảnh siêu phân giải, xạ trị ung thư chính xác cao, gây mê hồi sức, xét nghiệm - giải trình tự gen và tầm soát ung thư vú toàn diện.

PGS Cơ cho biết, lần đầu tiên hệ thống chụp cắt lớp điện toán đếm photon (Photon-counting CT) - công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến - được đưa vào sử dụng tại một bệnh viện công lập ở Việt Nam. Nổi bật là hệ thống CT đếm photon thế hệ mới NAEOTOM Alpha, cho phép chụp với độ phân giải siêu cao, đồng thời giảm đáng kể liều tia và lượng thuốc cản quang, nâng cao an toàn cho người bệnh.

Cùng với đó, bệnh viện đầu tư đồng bộ nhiều thiết y tế bị hiện đại như CT tích hợp trí tuệ nhân tạo, xạ trị gia tốc tuyến tính, SPECT/SPECT-CT, ECMO, mô phỏng xạ trị 4D, X-quang toàn trục…, giúp "nhắm trúng đích" tổn thương, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô lành và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý phức tạp.

Bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam vận hành thiết bị y tế hiện đại - Ảnh 2.

Hệ thống CT công nghệ mới, thuộc nhóm thiết bị hiện đại hàng đầu

PGS-TS Vũ Đăng Lưu, Giám đốc Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hệ thống CT cắt lớp vi tính đếm photon được đánh giá là một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Với độ phân giải không gian khoảng 0,11 mm, công nghệ này cho phép phát hiện các tổn thương rất nhỏ mà các thế hệ thiết bị trước khó nhận diện, đặc biệt có giá trị trong chẩn đoán bệnh tim mạch, mạch vành và phát hiện sớm ung thư.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, thiết bị hiện đại không chỉ giúp bác sĩ "nhìn rõ hơn", "làm chính xác hơn" mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan và hạn chế sai sót y khoa. Các quyết định điều trị được đưa ra trên nền tảng dữ liệu số hóa, kết nối liên chuyên khoa, giúp cá thể hóa điều trị, đặc biệt với các ca bệnh phức tạp, đa bệnh lý.

"Khi các thiết bị hiện đại được đưa vào vận hành, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam, giảm nhu cầu ra nước ngoài điều trị với chi phí lớn. Chúng tôi cam kết sử dụng hiệu quả, minh bạch và bền vững các nguồn lực được đầu tư, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và năng lực quản trị" - PGS Cơ nói.

Bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam vận hành thiết bị y tế hiện đại - Ảnh 3.

Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận 8.000–10.000 lượt khám

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của miền Bắc, mỗi ngày tiếp nhận 8.000–10.000 lượt khám, trong đó có nhiều ca nặng, phức tạp. Bệnh viện có 4.500 cán bộ y tế. Đây cũng là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam triển khai số hóa toàn diện, đánh dấu bước tiến trong lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh.

Ngày 19-12 tới đây, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình sẽ được khai trương. Cơ sở này được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đồng bộ, quy mô 1.000 giường bệnh, với hơn 600 bác sĩ và cán bộ y tế sẵn sàng làm việc. Người bệnh tại cơ sở 2 được tiếp cận chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương cơ sở 1 tại Hà Nội.

Tin liên quan

Nhiều ứng dụng y học hiện đại được triển khai

Nhiều ứng dụng y học hiện đại được triển khai

(NLĐO)-Theo Bộ Y tế, sự phát triển vượt bậc trong chẩn đoán hình ảnh, nội soi, y học hạt nhân... góp phần khẳng định vai trò quan trọng của cận lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị.

Lý do Bệnh viện Bạch Mai tuyển thêm 1.200 cán bộ y tế

(NLĐO) - Bệnh viện Bạch Mai tuyển thêm 300 bác sĩ, nhất là bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, phục vụ vận hành cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường bệnh.

Huế khánh thành công trình khám chữa bệnh kỹ thuật cao với hơn 171 tỉ đồng

(NLĐO) - Công trình toà nhà ODA Ý có vốn đầu tư hơn 171 tỉ đồng là hạng mục trọng điểm nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh.

chất lượng cao khám chữa bệnh trí tuệ nhân tạo ứng dụng AI chuyển đổi số công nghệ cao Bệnh viện Bạch Mai thiết bị y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo