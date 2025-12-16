Bệnh viện công đầu tiên tại Việt Nam vận hành thiết bị y tế hiện đại bậc nhất thế giới

Ngày 16-12, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khai trương hệ thống thiết bị y tế hiện đại, đánh dấu một trong những đợt đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại một bệnh viện công lập.

Bệnh viện Bạch Mai khai trương hệ thống thiết bị y tế hiện đại trị giá hơn 1.000 tỉ đồng

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tổng kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, bao gồm mua sắm, lắp đặt và đưa vào vận hành trên 1.500 thiết bị y tế hiện đại.

Đây là đợt đầu tư trang thiết bị có quy mô lớn nhất của bệnh viện trong khoảng 10 năm qua, được triển khai trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế công lập gặp khó khăn do vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Các thiết bị được đưa vào vận hành lần này tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như chẩn đoán hình ảnh siêu phân giải, xạ trị ung thư chính xác cao, gây mê hồi sức, xét nghiệm - giải trình tự gen và tầm soát ung thư vú toàn diện.

PGS Cơ cho biết, lần đầu tiên hệ thống chụp cắt lớp điện toán đếm photon (Photon-counting CT) - công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến - được đưa vào sử dụng tại một bệnh viện công lập ở Việt Nam. Nổi bật là hệ thống CT đếm photon thế hệ mới NAEOTOM Alpha, cho phép chụp với độ phân giải siêu cao, đồng thời giảm đáng kể liều tia và lượng thuốc cản quang, nâng cao an toàn cho người bệnh.

Cùng với đó, bệnh viện đầu tư đồng bộ nhiều thiết y tế bị hiện đại như CT tích hợp trí tuệ nhân tạo, xạ trị gia tốc tuyến tính, SPECT/SPECT-CT, ECMO, mô phỏng xạ trị 4D, X-quang toàn trục…, giúp "nhắm trúng đích" tổn thương, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô lành và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý phức tạp.

Hệ thống CT công nghệ mới, thuộc nhóm thiết bị hiện đại hàng đầu

PGS-TS Vũ Đăng Lưu, Giám đốc Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hệ thống CT cắt lớp vi tính đếm photon được đánh giá là một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Với độ phân giải không gian khoảng 0,11 mm, công nghệ này cho phép phát hiện các tổn thương rất nhỏ mà các thế hệ thiết bị trước khó nhận diện, đặc biệt có giá trị trong chẩn đoán bệnh tim mạch, mạch vành và phát hiện sớm ung thư.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, thiết bị hiện đại không chỉ giúp bác sĩ "nhìn rõ hơn", "làm chính xác hơn" mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan và hạn chế sai sót y khoa. Các quyết định điều trị được đưa ra trên nền tảng dữ liệu số hóa, kết nối liên chuyên khoa, giúp cá thể hóa điều trị, đặc biệt với các ca bệnh phức tạp, đa bệnh lý.

"Khi các thiết bị hiện đại được đưa vào vận hành, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam, giảm nhu cầu ra nước ngoài điều trị với chi phí lớn. Chúng tôi cam kết sử dụng hiệu quả, minh bạch và bền vững các nguồn lực được đầu tư, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và năng lực quản trị" - PGS Cơ nói.

Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận 8.000–10.000 lượt khám

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của miền Bắc, mỗi ngày tiếp nhận 8.000–10.000 lượt khám, trong đó có nhiều ca nặng, phức tạp. Bệnh viện có 4.500 cán bộ y tế. Đây cũng là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam triển khai số hóa toàn diện, đánh dấu bước tiến trong lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh.

Ngày 19-12 tới đây, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình sẽ được khai trương. Cơ sở này được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đồng bộ, quy mô 1.000 giường bệnh, với hơn 600 bác sĩ và cán bộ y tế sẵn sàng làm việc. Người bệnh tại cơ sở 2 được tiếp cận chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương cơ sở 1 tại Hà Nội.