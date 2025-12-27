HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ra mắt hai hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại

Cao Nguyên

(NLĐO) - Hai hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại được đưa vào vận hành thể hiện sự đầu tư bài bản của Bệnh viện Thiện Hạnh trong phát triển y tế chuyên sâu.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ ra mắt hệ thống máy CT SOMATOM Force VB30 và MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Lumina, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư công nghệ cao, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ra mắt hai hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại - Ảnh 1.

Cắt băng chính thức ra mắt hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại

Với việc đồng thời đưa vào vận hành hai hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại thể hiện sự đầu tư bài bản, quy mô lớn của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trong phát triển y tế chuyên sâu.

Các thiết bị này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán sớm, đặc biệt đối với các bệnh lý phức tạp như đột quỵ não, tim mạch, mạch vành, tổn thương gan mật tụy và các bệnh lý thần kinh.

Qua đó rút ngắn thời gian chẩn đoán, tối ưu phác đồ điều trị và giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân địa phương.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ra mắt hai hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại - Ảnh 2.

Việc ra mắt hai hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại thể hiện sự đầu tư bài bản của Bệnh viện Thiện Hạnh

Hệ thống CT SOMATOM Force VB30 (100.000 lát cắt) nổi bật với khả năng chụp siêu nhanh, giảm liều tia tối đa, cho hình ảnh rõ nét ngay cả trong các tình huống cấp cứu.

Trong khi đó, MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Lumina cho phép khảo sát chi tiết các cơ quan, mô mềm và hệ thần kinh với độ phân giải cao, hỗ trợ chẩn đoán chính xác các bệnh lý chuyên sâu.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ra mắt hai hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại - Ảnh 3.

Gần 150 đại biểu tham dự buổi lễ và hội thảo khoa học

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cũng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Vai trò của hình ảnh học trong bệnh lý gan mật, đột quỵ não và bệnh mạch vành".

Hội thảo thu hút gần 150 bác sĩ, kỹ thuật viên y học đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh Đắk Lắk.

Hội thảo tập trung chia sẻ các ứng dụng lâm sàng của CT và MRI hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ trong khu vực.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ra mắt chương trình PRIME, tăng cường an toàn cho người bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ra mắt chương trình PRIME, tăng cường an toàn cho người bệnh

(NLĐO) - Việc ra mắt chương trình PRIME đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuẩn hóa liệu pháp truyền tĩnh mạch và tăng cường an toàn cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh hướng đến phát triển y tế chuẩn quốc tế

(NLĐO) – Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Công ty Osaki Medical Việt Nam nhằm hướng đến phát triển y tế chuẩn quốc tế.

tỉnh Đắk Lắk bệnh viện đa khoa công nghệ cao chẩn đoán hình ảnh
