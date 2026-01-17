Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế

Cao Nguyên

(NLĐO) - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên được công nhận ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh - Huyết học

Ngày 17-1, tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa được cấp chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho Khoa Xét nghiệm trong lĩnh vực Hóa sinh - Huyết học.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế - Ảnh 1.

Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế, tập trung đánh giá toàn diện năng lực kỹ thuật, hiệu quả quản lý chất lượng và mức độ bảo đảm chất lượng ở tất cả các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này góp phần bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời và tin cậy. Qua đó hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh.

Để đạt được chứng chỉ ISO 15189:2022, trong thời gian qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm và sự hỗ trợ chuyên môn từ Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp (AOSC).

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế - Ảnh 2.

Phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 lĩnh vực Hóa sinh và Huyết học

Khoa Xét nghiệm đã tiến hành rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chú trọng kiểm soát thiết bị, môi trường xét nghiệm, quản lý rủi ro và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn mực và thống nhất.

BSCKII. Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết xét nghiệm y học là một trong những nền tảng quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Qua đó, cung cấp cơ sở khoa học giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Việc áp dụng ISO 15189:2022 không chỉ giúp giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian trả kết quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. 

"Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc tiệm cận các chuẩn mực quốc tế" - ông Võ Minh Thành nhấn mạnh.

Tin liên quan

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đồng hành chăm sóc răng miệng cho trẻ em bại não

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đồng hành chăm sóc răng miệng cho trẻ em bại não

(NLĐO) - Tại chương trình, trẻ em bị bại não được cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng, cấp thuốc và các sản phẩm chăm sóc răng miệng miễn phí.

Hơn 300 đại biểu tham dự hội nghị khoa học tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột

(NLĐO) - Hơn 300 đại biểu đến từ các cơ sở y tế trên cả nước đã tham dự hội nghị khoa học tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột nhằm cập nhật kiến thức.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột chúc mừng 100 em bé ra đời bằng IVF

(NLĐO) - Dù mới đi vào hoạt động nhưng Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, liên tiếp chào đón các em bé đã ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế phòng xét nghiệm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo