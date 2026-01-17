Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 17-1, tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa được cấp chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho Khoa Xét nghiệm trong lĩnh vực Hóa sinh - Huyết học.

Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế, tập trung đánh giá toàn diện năng lực kỹ thuật, hiệu quả quản lý chất lượng và mức độ bảo đảm chất lượng ở tất cả các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này góp phần bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời và tin cậy. Qua đó hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh.

Để đạt được chứng chỉ ISO 15189:2022, trong thời gian qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm và sự hỗ trợ chuyên môn từ Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp (AOSC).

Phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 lĩnh vực Hóa sinh và Huyết học

Khoa Xét nghiệm đã tiến hành rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chú trọng kiểm soát thiết bị, môi trường xét nghiệm, quản lý rủi ro và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn mực và thống nhất.

BSCKII. Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết xét nghiệm y học là một trong những nền tảng quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Qua đó, cung cấp cơ sở khoa học giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Việc áp dụng ISO 15189:2022 không chỉ giúp giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian trả kết quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

"Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc tiệm cận các chuẩn mực quốc tế" - ông Võ Minh Thành nhấn mạnh.