Sáng 29-12, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và phát huy truyền thống tương thân tương ái, tập thể viên chức, người lao động Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM quyên góp chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ gây ra với tổng số tiền 963.734.160 đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm với xã hội

Khoản quyên góp này được trích từ một ngày lương của toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở thuộc bệnh viện.

Tại buổi tiếp nhận, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận và trân trọng cảm ơn nghĩa cử nhân ái của tập thể người lao động Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Ông cho biết nguồn tiền ủng hộ này sẽ được Ban Vận động cứu trợ TPHCM quản lý, phân bổ kịp thời, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống.



