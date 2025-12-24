HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Công đoàn - Công nhân

TPHCM: Các đơn vị, doanh nghiệp chung tay hơn 36 tỉ đồng chăm lo đoàn viên - lao động

Cao Hương - Thanh Nga - Huỳnh Như. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Tại buổi họp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ, các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp hơn 36 tỉ đồng chăm lo đoàn viên - người lao động

Tối 24-12, LĐLĐ TPHCM tổ chức chương trình họp mặt các nguyên lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ qua các thời kỳ.

img

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM trao quà tri ân các nguyên lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ

Chương trình diễn ra trong bối cảnh hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn TP HCM đang hướng về Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố. Đại hội lần này đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn TP HCM sau khi sáp nhập ba đơn vị.

img
img
img

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho cán bộ công đoàn chuyên trách tiêu biểu

Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, các thế hệ cán bộ Công đoàn đã cùng nhau ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức, qua đó bày tỏ sự tri ân, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn qua từng giai đoạn.

img
img

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM tiếp nhận bảng tượng trưng sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp trong các chương trình an sinh, chăm lo đoàn viên - lao động

Dịp này, ban tổ chức đã trao quà tri ân đến các nguyên lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ qua các thời kỳ. Đồng thời, trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 29 cán bộ Công đoàn chuyên trách của ba đơn vị, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp bền bỉ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn qua từng giai đoạn phát triển.

img

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, gắn kết các thế hệ cán bộ Công đoàn

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, đóng góp hơn 36 tỉ đồng cùng nhiều phần quà thiết thực thông qua Chương trình Phúc lợi đoàn viên. 

Trong thời gian tới, nguồn lực này sẽ được sử dụng để chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình Phúc lợi đoàn viên tiếp tục khẳng định là hoạt động trọng tâm, lâu dài của tổ chức Công đoàn TPHCM, thể hiện rõ trách nhiệm, sự quyết tâm và tính nhân văn trong công tác chăm lo cho CNVC-LĐ. 

Việc tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp đồng hành giúp chương trình được triển khai ngày càng hiệu quả, bền vững, qua đó tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - người lao động trong tình hình mới.

đoàn viên - lao động CNVC-LĐ Công đoàn TPHCM LĐLĐ TPHCM Đại hội Công đoàn TPHCM
