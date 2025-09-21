HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bệnh viện gửi thư mời 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi tới kiểm tra sức khỏe

Cao Nguyên

(NLĐO) Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát thư mời 255 bệnh nhân không được tán sỏi vẫn bị kê khai tới khám sàng lọc miễn phí.

Sáng 21-9, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đơn vị đã gửi thư mời kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng, bệnh nhân vẫn kê khai tán sỏi.

Bệnh viện Tây Nguyên gửi thư mời 255 bệnh nhân kiểm tra sức khỏe miễn phí - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên gửi thư mời 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi tới kiểm tra sức khỏe

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời các bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại nhằm phát hiện sớm các bệnh lý hệ tiết niệu (nếu có) để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời.

"Bệnh viện sẽ mời các bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực Ngoại Thận - Tiết niệu từ các bệnh viện khác phối hợp kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho quý ông/bà" - nội dung thư mời nêu.

Thời gian kiểm tra sức khỏe từ ngày 24-9 đến 3-10, tại Khoa Khám bệnh (tầng 1 khu nhà A), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện cũng cam kết sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí các dịch vụ khám và cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu và các vấn đề phát sinh có liên quan.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, dự kiến việc kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 24-9. Tuy nhiên trước đó, ngày 22-9, bệnh viện sẽ tiến hành rà soát lại xem lượng bệnh nhân sẽ đến như thế nào để có phương án phối hợp với các bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân.

Trước đó, ngày 20-9, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về vụ việc máy tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân. Trong đó, Sở Y tế tiếp tục yêu cầu bệnh viện rà soát hồ sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị đối với bệnh nhân không được tán sỏi bằng laser trong giai đoạn máy hỏng.

Đồng thời, Sở Y tế cũng giao 3 bệnh viện khác, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cử bác sĩ chuyên khoa tham gia khám tầm soát, nhằm đảm bảo khách quan.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng trong thời gian dài nhưng trong giai đoạn này phát sinh hàng trăm ca tán sỏi.

Sau khi rà soát, bệnh viện thông báo có 255 bệnh nhân không được tán sỏi nhưng vẫn kê khai trong hồ sơ bảo hiểm y tế là tán sỏi.

Tin liên quan

Giao 3 bệnh viện cử bác sĩ khám tầm soát cho 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi

Giao 3 bệnh viện cử bác sĩ khám tầm soát cho 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi

(NLĐO) - Sở Y tế Đắk Lắk đã báo cáo Bộ Y tế và giao 3 bệnh viện cử bác sĩ tham gia khám tầm soát cho 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi

CLIP: Giám đốc bệnh viện bật khóc khi nói về vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi

(NLĐO) - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nghẹn ngào, bật khóc, nhận trách nhiệm khi nói về vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi

kiểm tra sức khỏe tán sỏi khám miễn phí Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo