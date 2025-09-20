HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giao 3 bệnh viện cử bác sĩ khám tầm soát cho 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sở Y tế Đắk Lắk đã báo cáo Bộ Y tế và giao 3 bệnh viện cử bác sĩ tham gia khám tầm soát cho 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi

Ngày 20-9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về vụ việc máy tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị điều tra vì kê khống 255 bệnh nhân tán sỏi - Ảnh 1.

Đại biện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cung cấp cho báo chí thông tin vụ tán sỏi

Theo báo cáo, tháng 7-2025, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong đó có Khoa Ngoại thận – Tiết niệu.

Kết quả ghi nhận tại khoa này có 480 ca tán sỏi laser được lập hồ sơ trong giai đoạn máy tán sỏi đã hỏng. Tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện chưa giải trình được nên yêu cầu rà soát, họp với các khoa phòng liên quan và gửi báo cáo về Sở Y tế.

Đến ngày 6-8, tại cuộc họp với Sở Y tế, bệnh viện xác nhận thiết bị laser đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến cuối năm 2023 hư hỏng nhưng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ dịch vụ tán sỏi bằng laser.

Hội đồng chuyên môn sau đó kết luận Khoa Ngoại thận – Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức đã quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, thiếu phối hợp, buông lỏng kiểm tra, dẫn đến không phát hiện sai phạm.

Đặc biệt, kíp phẫu thuật và kíp gây mê không trung thực trong thực hiện chức trách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy chế hội chẩn và quy trình kỹ thuật.

Ngày 20-8, hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp, quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu), đồng thời khiển trách 3 trường hợp khác là bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên điều dưỡng trưởng khoa), ông Lê Xuân Vinh (phó trưởng khoa) và ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức).

Sở Y tế tiếp tục yêu cầu bệnh viện rà soát hồ sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị đối với bệnh nhân không được tán sỏi bằng laser trong giai đoạn máy hỏng.

Đồng thời, Sở Y tế giao 3 bệnh viện khác, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cử bác sĩ chuyên khoa tham gia khám tầm soát, nhằm đảm bảo khách quan.

Hiện Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng trong thời gian dài nhưng phát sinh 480 ca tán sỏi.

Sau khi rà soát, bệnh viện thông báo có 255 bệnh nhân không được tán sỏi nhưng vẫn kê khai trong hồ sơ bảo hiểm y tế là tán sỏi.

Tin liên quan

CLIP: Giám đốc bệnh viện bật khóc khi nói về vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi

CLIP: Giám đốc bệnh viện bật khóc khi nói về vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi

(NLĐO) - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nghẹn ngào, bật khóc, nhận trách nhiệm khi nói về vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi

Tỉnh ủy Đắk Lắk giao công an điều tra xử lý nghiêm vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi

(NLĐO) - Khi có kết luận của các cơ quan điều tra, kiểm tra, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí

Giám đốc Sở Y tế lên tiếng vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng đây là lỗi cá nhân, không phải lỗi hệ thống

tán sỏi đạo đức nghề nghiệp cung cấp hồ sơ cho công an tỉnh Đắk Lắk
    Thông báo