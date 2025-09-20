Ngày 20-9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về vụ việc máy tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân.

Đại biện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cung cấp cho báo chí thông tin vụ tán sỏi

Theo báo cáo, tháng 7-2025, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong đó có Khoa Ngoại thận – Tiết niệu.

Kết quả ghi nhận tại khoa này có 480 ca tán sỏi laser được lập hồ sơ trong giai đoạn máy tán sỏi đã hỏng. Tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện chưa giải trình được nên yêu cầu rà soát, họp với các khoa phòng liên quan và gửi báo cáo về Sở Y tế.

Đến ngày 6-8, tại cuộc họp với Sở Y tế, bệnh viện xác nhận thiết bị laser đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến cuối năm 2023 hư hỏng nhưng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ dịch vụ tán sỏi bằng laser.

Hội đồng chuyên môn sau đó kết luận Khoa Ngoại thận – Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức đã quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, thiếu phối hợp, buông lỏng kiểm tra, dẫn đến không phát hiện sai phạm.

Đặc biệt, kíp phẫu thuật và kíp gây mê không trung thực trong thực hiện chức trách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy chế hội chẩn và quy trình kỹ thuật.

Ngày 20-8, hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp, quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu), đồng thời khiển trách 3 trường hợp khác là bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên điều dưỡng trưởng khoa), ông Lê Xuân Vinh (phó trưởng khoa) và ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức).

Sở Y tế tiếp tục yêu cầu bệnh viện rà soát hồ sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị đối với bệnh nhân không được tán sỏi bằng laser trong giai đoạn máy hỏng.

Đồng thời, Sở Y tế giao 3 bệnh viện khác, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cử bác sĩ chuyên khoa tham gia khám tầm soát, nhằm đảm bảo khách quan.

Hiện Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng trong thời gian dài nhưng phát sinh 480 ca tán sỏi.

Sau khi rà soát, bệnh viện thông báo có 255 bệnh nhân không được tán sỏi nhưng vẫn kê khai trong hồ sơ bảo hiểm y tế là tán sỏi.