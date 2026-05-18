Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long lọt vào tốp 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long lọt vào tốp 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam

Hoàng Xuân - Tâm Quân

(NLĐO) - Không chỉ tập trung phát triển chuyên môn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long còn tích cực đồng hành cùng cộng đồng

Sáng 18-5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ) cho biết bệnh viện vinh dự được xướng tên trong "Tốp 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026" tại chương trình "The Best of Vietnam 2026".

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long lọt vào tốp 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trên hành trình nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư công nghệ hiện đại và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân khu vực ĐBSCL.

Được thành lập từ năm 2007, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế tư nhân uy tín tại khu vực Tây Nam Bộ.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long lọt vào tốp 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long lọt vào tốp 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam - Ảnh 3.

ThS.Lê Thị Kim Ngọc, Giám đốc vận hành của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long nhận chứng nhận danh hiệu Tốp 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam

Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, bệnh viện không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn và chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của bệnh viện. Trong đó, nổi bật là việc đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI, khẳng định cam kết bền vững về chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh và mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phát triển hơn 28 chuyên khoa với hệ thống chuyên môn đa dạng; đồng thời tập trung đầu tư mạnh cho 5 chuyên khoa mũi nhọn gồm Tim mạch, Tiêu hóa, Thần kinh - Đột quỵ, Cơ xương khớp và Ung bướu.

Đây là những lĩnh vực có nhu cầu điều trị chuyên sâu cao, góp phần đáp ứng hiệu quả nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Song song với việc phát triển chuyên môn, bệnh viện cũng chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

Nhiều công nghệ tiên tiến đã được đưa vào hoạt động như hệ thống Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính MSCT 256 lát cắt, hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS), công nghệ điện sinh lý 3D… góp phần hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý phức tạp.

Bên cạnh đó, năm 2025 cũng ghi dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của bệnh viện khi triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao tính liên thông dữ liệu và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Tích cực đồng hành cùng cộng đồng

Không chỉ tập trung phát triển chuyên môn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long còn tích cực đồng hành cùng cộng đồng thông qua nhiều chương trình khám bệnh miễn phí, tầm soát bệnh lý, truyền thông giáo dục sức khỏe và các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương khu vực ĐBSCL.

Qua đó, bệnh viện mong muốn góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe và mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân.

Thành tích tốp 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026 tiếp tục là động lực để Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư công nghệ hiện đại và hoàn thiện dịch vụ nhằm trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của người dân khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận.


Cần Thơ bệnh viện hoàn mỹ cửu long Tây Nam Bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo