Ký kết hợp tác đào tạo giữa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long và Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Ngày 12-12, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2025 - 2030, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển nguồn nhân lực y tế và tăng cường liên kết viện - trường tại ĐBSCL.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, sự hợp tác giữa hai đơn vị đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, bao gồm mở rộng cơ sở thực hành cho sinh viên, triển khai đào tạo liên tục, tổ chức các khóa chuyên ngành, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y tế, đồng thời củng cố vai trò của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong đào tạo và phát triển nhân lực ngành y.

Giai đoạn 2025 - 2030, hai đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác với các nội dung trọng tâm gồm: Đào tạo đại học - sau đại học; triển khai đào tạo liên tục, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ chuyên môn; hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển đề tài các cấp, công bố bài báo khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường môi trường thực hành lâm sàng cho sinh viên và học viên sau đại học tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long; trao đổi giảng viên - chuyên gia; tổ chức hội thảo khoa học, lớp phương pháp sư phạm y học và phương pháp nghiên cứu…

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là hướng đi chiến lược nhằm phát triển đội ngũ chuyên môn chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân ĐBSCL.

ThS.BS Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chia sẻ tại buổi lễ

GS.TS.BS. Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết lễ ký kết giai đoạn 2025 - 2030 tái khẳng định cam kết đồng hành của hai đơn vị trong việc phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y tế khu vực ĐBSCL.

Hơn 18 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long hiện là một trong những cơ sở y tế tư nhân nổi bật của khu vực, phát triển chuyên môn sâu và ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, điều trị.

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, phát biểu tại lễ ký kết

Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao trong các lĩnh vực tim mạch, thần kinh - đột quỵ, cơ xương khớp, tiêu hóa,… cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến như MRI 3.0 Tesla, MSCT 256 lát cắt, DSA 2 bình diện, hệ thống điện sinh lý 3D. Việc đầu tư đồng bộ vào năng lực chuyên môn và công nghệ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.

Ngoài hoạt động điều trị, bệnh viện còn duy trì nhiều chương trình tầm soát bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe và hoạt động cộng đồng định kỳ, góp phần nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cho người dân miền Tây.