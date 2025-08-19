Chiều 19-8, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) phát đi cảnh báo mạo danh bệnh viện để đăng tuyển thông tin sai sự thật.

Trang Fanpage giả mạo tuyển dụng của Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương cho biết đã phát hiện một số đối tượng mạo danh bệnh viện để đăng tải thông tin tuyển dụng sai sự thật. Các chiêu thức phổ biến là dụ người lao động đóng phí, tham gia phỏng vấn trực tuyến, tải ứng dụng lạ hoặc gửi thông tin cá nhân đến các tài khoản không xác minh được danh tính.

Trước tình trạng giả mạo, hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, bệnh viện cảnh báo người tham gia tuyển dụng cần lưu ý. Cụ thể: Bệnh viện tuyển dụng hoàn toàn miễn phí, không thu bất kỳ chi phí nào; không phỏng vấn online, không làm bài test trực tuyến; tất cả vòng thi/phỏng vấn đều diễn ra trực tiếp tại bệnh viện và do Phòng Tổ chức cán bộ sắp xếp.

Thông tin chính thức từ Bệnh viện Hùng Vương được đăng tải trên Fanpage có dấu tích xanh (https://www.facebook.com/hungvuonghospital]) hoặc Website: https://bvhungvuong.vn.

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM – Cơ sở 3 cũng lên tiếng sau khi ghi nhận nhiều cuộc gọi từ người dân phản ánh việc bị lừa bởi các kênh tuyển dụng không rõ nguồn gốc, mạo danh bệnh viện.

Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM (cơ sở 3) cũng đăng thông tin cảnh báo giả mạo tuyển dụng

Các đối tượng giả mạo thường yêu cầu ứng viên đóng phí hồ sơ, chuyển tiền, nộp đơn tuyển dụng qua link lạ hoặc nhận lời mời phỏng vấn từ các trang mạng không thuộc quản lý của bệnh viện.

Bệnh viện khẳng định không tuyển dụng qua trung gian hay bên thứ ba; không thu bất kỳ khoản phí tuyển dụng nào. Thông tin được đăng tải trên kênh thông tin chính thức tại Fanpage: facebook.com/benhviendaihocyduoccoso3 hoặc website: https://www.facebook.com/benhviendaihocyduoccoso3)

Tương tự, tại Bệnh viện Nhân dân 115 cũng từng cảnh báo phát hiện trang Facebook giả có tên tuyển dụng Bệnh viện Nhân dân 115 đăng tải thông tin không đúng sự thật, yêu cầu người lao động chuyển khoản phí tuyển dụng và cung cấp thông tin cá nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 khẳng định hành vi này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh bệnh viện và đẩy người lao động vào nguy cơ mất tiền, mất dữ liệu cá nhân.

Trước tình trạng gia tăng các vụ giả mạo tuyển dụng tại bệnh viện, các đơn vị y tế đồng loạt khuyến cáo người lao động: Không chuyển tiền; không cung cấp thông tin cá nhân nếu chưa xác minh được tính chính xác của đơn vị tuyển dụng; không cài đặt ứng dụng lạ, không tham gia nhóm chat hoặc phỏng vấn online qua các đường link không rõ nguồn gốc. Lưu ý, ưu tiên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua các website, fanpage chính thức đã được xác minh.



