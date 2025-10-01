Bệnh viện lớn nhất miền Trung vận hành bệnh án điện tử

Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức lễ công bố và chính thức vận hành bệnh án điện tử. Đây là bước tiến quan trọng, đưa bệnh viện tiến gần hơn tới mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ.

Lễ công bố áp dụng chính tứhc hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định ứng dụng công nghệ số trong quản trị toàn diện, từ quản lý hồ sơ bệnh án đến tối ưu quy trình khám chữa bệnh, mục tiêu cao nhất là mang đến cho người bệnh trải nghiệm y tế an toàn – nhanh chóng – thân thiện – hiệu quả. Đây cũng là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin và sự hài lòng bền vững từ phía người dân.

Theo đó, hệ thống bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy, cho phép lưu trữ và quản lý tập trung dữ liệu khám chữa bệnh, tích hợp chữ ký số, đảm bảo tính pháp lý và an toàn bảo mật thông tin. Người bệnh chỉ cần căn cước công dân hoặc mã định danh y tế để đăng ký khám, giảm đáng kể thời gian chờ đợi. Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán được cập nhật ngay trên hệ thống và có thể tra cứu nhanh chóng qua cổng thông tin điện tử, VneID, VSSID. Đồng thời, bệnh nhân còn được hỗ trợ các dịch vụ y tế từ xa, tiện ích thanh toán trực tuyến, hướng tới trải nghiệm thuận tiện, minh bạch.

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại lễ công bố.

Hệ thống bệnh án điện tử giúp Bệnh viện Trung ương Huế giảm sai sót chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn quy trình hành chính, đồng thời tiết kiệm chi phí giấy tờ, phim chụp, hóa chất, góp phần xây dựng bệnh viện xanh và bền vững. Bên cạnh đó, bệnh án điện tử cũng cho phép kết nối, liên thông dữ liệu với các bệnh viện trong cả nước và Bộ Y tế, hỗ trợ giám định BHXH, đồng thời cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu, đào tạo y khoa.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đánh giá cao quyết tâm của tập thể Bệnh viện Trung ương Huế trong công cuộc đổi mới, sáng tạo, khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để bệnh viện phát triển, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với kết quả này, Bệnh viện Trung ương Huế đã khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số y tế, tạo tiền đề quan trọng để vươn tới tầm vóc bệnh viện hàng đầu Việt Nam và khu vực.



