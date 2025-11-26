Bệnh viện nào ở ĐBSCL vừa chinh phục chứng nhận khắt khe của Mỹ?

Ngày 26-11, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã có bản công bố về việc bệnh viện đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (Mỹ).

Theo đó, căn cứ kết quả đánh giá và thông báo chính thức từ Tổ chức AACI (Accreditation Association for Healthcare International - Mỹ), Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết bệnh viện đã đạt chứng nhận kiểm định quốc tế theo bộ tiêu chuẩn International Accreditation Standards for Healthcare Organizations phiên bản 6.0 . Chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày 9-11.

Không cần đi xa, người dân miền Tây sắp hưởng dịch vụ y tế chuẩn Mỹ ngay tại Cần Thơ. Nguồn: Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

Đây là bệnh viện đa khoa đầu tiên tại khu vực ĐBSCL đạt được chứng nhận uy tín này . AACI là một trong những hệ thống kiểm định hàng đầu thế giới, tập trung vào các tiêu chí nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị .

Hiện tại, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ có quy mô 300 giường, 16 khoa, 12 phòng và nhiều trung tâm chuyên biệt , đáp ứng toàn diện nhu cầu khám chữa bệnh đa khoa trong khu vực ĐBSCL.

Các chuyên khoa mũi nhọn được đầu tư mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế bệnh viện là một trong những trung tâm y tế hiện đại của vùng.

Về kỹ thuật chuyên môn, bệnh viện trang bị hệ thống máy chụp CT 128 lát cắt và MRI 1.5 Tesla - hai công nghệ hình ảnh tiên tiến giúp chẩn đoán chính xác các bệnh lý về thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp, ung bướu và nhiều chuyên khoa khác.

Bệnh viện còn triển khai phẫu thuật nội soi công nghệ cao, máy tán sỏi ngoài da không xâm lấn, mang lại hiệu quả điều trị tối ưu, ít đau, ít biến chứng và phục hồi nhanh.