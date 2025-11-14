HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cần Thơ: Quyết định nhân văn của 1 gia đình có người chết vì tai nạn giao thông

CÔNG TUẤN

(NLĐO) - Hai quả thận của người chết vì tai nạn giao thông đã được dùng để thực hiện 2 ca ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Ngày 14-11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi đây đã thực hiện lấy và vận chuyển 5 đơn vị tạng từ một người hiến chết não để thực hiện ghép cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Đây được không chỉ là một cột mốc lịch sử của ngành y tế ĐBSCL mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng nhân ái.

Hành trình giành giật sự sống và quyết định nhân văn

Trước đó, vào ngày 4-11, ông L.M.P. (35 tuổi, quê Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Lần đầu tiên ở ĐBSCL thực hiện ca ghép thận từ người hiến chết não - Ảnh 1.

Hơn 40 nhân viên y tế nhiều bệnh viện tham gia phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết nảo

Các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức, đặt nội khí quản và hội chẩn liên chuyên khoa. Tuy nhiên, sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng của ông P. không tiến triển. Bệnh nhân rơi vào trạng thái tri giác thấp nhất (Glasgow 3 điểm), hy vọng cứu sống đã không còn.

Khi các bác sĩ giải thích về tình trạng của ông P., gia đình dù đau đớn đến tột cùng khi biết không thể giữ được người thân, đã đưa ra một quyết định vô cùng cao cả. Đó là đồng ý hiến mô và tạng của ông P. để cứu sống những bệnh nhân nguy kịch khác đang mòn mỏi chờ đợi ghép.

Hành động nhân văn vượt trên nỗi mất mát to lớn này đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều cuộc đời.

Cuộc chạy đua xuyên đêm và hành trình mang lại sự sống

Ngay sau quyết định của gia đình ông P., Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ báo cáo lên Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, đồng thời lập tức kích hoạt hội đồng chuyên môn phối hợp với các chuyên gia ngoài viện để đánh giá tình trạng chết não theo đúng quy định pháp lý.

Song song đó, đơn vị hồi sức tập trung mọi nguồn lực để duy trì các tạng ở trạng thái tốt nhất. Bệnh viện nhanh chóng tiến hành thủ tục pháp lý đối với người hiến tạng chết não và huy động mọi nguồn lực cho việc lấy ghép tạng đối với người hiến chết não.

Một cuộc hội chẩn mở rộng được tổ chức cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

Sau nhiều giờ thống nhất chuyên môn, thời điểm phẫu thuật lấy tạng được ấn định lúc 10 giờ ngày 13-11.

Với sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hơn 40 nhân viên y tế từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ... đã phối hợp nhịp nhàng thực hiện lấy tạng theo thứ tự tim, gan, thận, giác mạc.

Quy trình lấy tạng diễn ra chính xác đến từng phút giây. 5 đơn vị tạng đã được lấy thành công và lập tức bước vào hành trình mang sự sống cho các bệnh nhân nguy kịch khác.

Lần đầu tiên ở ĐBSCL thực hiện ca ghép thận từ người hiến chết não - Ảnh 2.

3 xe cứu thương của bệnh viện với sự hỗ trợ xe dẫn đường của CSGT chuyển các tạng ra Sân bay quốc tế Cần thơ

Trong đó, quả tim và gan được vận chuyển khẩn cấp ra Hà Nội, ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (ghép tim, 1 phần gan ghép cho bệnh nhân tại Bệnh Trung ương quân đội 108 ).

Phần gan còn lại được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho một bệnh nhi; 1 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy; 2 quả thận được giữ lại thực hiện ghép tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Những chuyến xe cấp cứu chở tạng di chuyển với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ, thẳng tiến đến sân bay.

Chuyến bay đã vượt hơn 2.000 km, mang theo trái tim và lá gan còn ấm hơi thở của người hiến. Tất cả đều diễn ra như một phép màu được tạo nên bởi tinh thần nhân ái, sự phối hợp hoàn hảo và nỗ lực của hàng trăm con người.

Lần đầu tiên ở ĐBSCL thực hiện ca ghép thận từ người hiến chết não - Ảnh 3.

Tập thể nhân viên y tế tri ân người hiến tạng trước khi thực hiện phẫu thuật lấy tạng

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đến thời điểm hiện tại, 5 bệnh nhân được ghép tạng đều có diễn tiến tích cực. Riêng giác mạc đang trong giai đoạn chuẩn bị ghép.

Một phần cơ thể của ông P. như đang tiếp tục hồi sinh trong cơ thể những người khác. Phía bệnh viện đã hỗ trợ chu toàn hậu sự và đưa tro cốt ông P. về quê nhà theo đúng nguyện vọng của gia đình. Đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người hiến và cả những đóng góp của toàn bộ ê-kíp đã phối hợp làm nên kỳ tích này.

BS.CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chia sẻ: "Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, những người đã biến mất mát thành hi vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Nghĩa cử ấy là điều vô giá, là nền tảng để chúng ta tiếp tục sứ mệnh cứu người. Ý nghĩa đặc biệt của ca hiến tạng này không chỉ dừng lại ở việc cứu người. Hai quả thận được giữ lại đã được dùng để thực hiện 2 ca ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 15 và 16 của bệnh viện (kể từ ca đầu tiên vào ngày 25-4-2024 ), nhưng là hai ca ghép thận đầu tiên được thực hiện từ thận của người hiến chết não".


Học bổng tiếp sức cho con người hiến tạng

(NLĐO)- Học bổng vừa hỗ trợ trẻ em vượt khó vươn lên vừa là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã chọn cách cho đi để hồi sinh sự sống khác

Hiến tạng sau khi chết: Sẽ không cần thêm ý kiến gia đình?

(NLĐO) - Dự thảo luật mới đề xuất người đã đăng ký hiến tạng trước khi qua đời thì cơ sở y tế được lấy mô, tạng mà không cần thêm sự đồng ý từ gia đình.

Người hiến tạng có được hưởng BHYT?

(NLĐO) - Người hiến tạng sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu phải điều trị ngay sau khi kết thúc thực hiện kỹ thuật lấy bộ phận cơ thể

