Sức khỏe

Bệnh viện Nhân dân Gia Định xin lỗi bệnh nhân vì sự cố gián đoạn

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Sự cố này đã gây chậm trễ trong quy trình khám chữa bệnh, tạo ra nhiều bất tiện cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

Ngày 25-9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) thông báo đã khắc phục sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh do lỗi hệ thống mạng. 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định xin lỗi bệnh nhân vị sự cố gián đoạn - Ảnh 1.

Bệnh nhân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trước đó, ngày 24-9, tại bệnh viện đã gặp sự cố trên ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và khám chữa bệnh tại một số khu vực, đặc biệt là khối khám bệnh ngoại trú. Sự cố này đã gây chậm trễ trong quy trình khám chữa bệnh, tạo ra nhiều bất tiện cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

Ban lãnh đạo bệnh viện gửi lời xin lỗi đến toàn thể người bệnh và thân nhân vì sự cố không mong muốn này. Ngay khi phát hiện sự cố, bệnh viện đã triển khai ngay các biện pháp khắc phục cấp bách, huy động đội ngũ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng phục hồi hệ thống. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, hoạt động khám chữa bệnh đã cơ bản được khôi phục.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết nhân viên y tế đã làm việc liên tục đến 18 giờ để đảm bảo quyền lợi và phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Bệnh viện cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giao thuốc và trả kết quả xét nghiệm tận nhà trong ngày cho những trường hợp cần thiết.

Hiện hoạt động khám chữa bệnh đã trở lại bình thường và ổn định. Trên tinh thần trách nhiệm, bệnh viện cam kết tăng cường đầu tư, kiểm tra định kỳ và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và liên tục. Xây dựng, hoàn thiện các phương án dự phòng và quy trình xử lý nhanh để hạn chế tối đa rủi ro trong tương lai.

Kịch bản "Giang hồ truy sát vào tận bên trong Bệnh viện Gia Định - TP HCM"

Kịch bản "Giang hồ truy sát vào tận bên trong Bệnh viện Gia Định - TP HCM"

(NLĐO)-Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, nhóm giang hồ "hổ báo" xông vào tiếp tục truy sát đối thủ, buộc bệnh viện kích hoạt hệ thống "Code grey" (báo động an ninh khẩn cấp) và công an ập tới trong tích tắc.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thay máu cứu ca bệnh hiếm gặp

(NLĐO)- Chiều 22-3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM cho hay vừa điều trị thành công một phụ nữ mắc hội chứng HELLP hiếm gặp.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đạt "chứng nhận bạc" điều trị suy tim quốc tế

(NLĐO) - Việc đạt chứng nhận này là sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) được từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn thế giới, giúp người bệnh suy tim điều trị theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

