Bệnh viện tiềm ẩn nguy cơ sự cố y khoa

Chiều 17-9, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới với chủ đề "Chăm sóc an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" và thông điệp "An toàn từ lúc chào đời".

Thông điệp của Ngày An toàn người bệnh thế giới là "An toàn từ lúc chào đời"



Các báo cáo quốc tế cho thấy cứ 10 người bệnh thì có hơn 1 người gặp sự cố y khoa. Tại các nước thu nhập thấp và trung bình, mỗi năm xảy ra khoảng 134 triệu sự cố trong bệnh viện, gây 2,6 triệu ca tử vong, trong đó một nửa có thể phòng ngừa. Y tế không an toàn gây thiệt hại đáng kể, chiếm 12–15% tổng chi tiêu y tế (1.400–1.600 tỉ USD/năm), dẫn đến tàn tật vĩnh viễn hoặc tử vong.

Tại lễ mít tinh, bà Jennifer Horton, Phó trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, đánh giá Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ về an toàn người bệnh. Bà nhấn mạnh trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đặc biệt dễ tổn thương, chỉ một sự cố y khoa cũng có thể để lại hậu quả suốt đời.

Chuyên gia WHO cũng khuyến cáo Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên thiết lập chương trình quốc gia về an toàn người bệnh, nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo nhân viên y tế và chuẩn hóa hệ thống báo cáo sự cố y khoa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn. Tiếng khóc nhiều khi là tín hiệu duy nhất, nên trực giác cha mẹ, chuyên môn của nhân viên y tế có ý nghĩa quyết định trong phát hiện sớm bất thường và can thiệp kịp thời.

Bộ Y tế yêu cầu đào tạo liên tục, đưa an toàn người bệnh vào chương trình bắt buộc cho mọi vị trí; tăng cường huấn luyện thực hành, mô phỏng tình huống nguy cơ cao; chuẩn hóa thông tin, hội chẩn và phối hợp đa chuyên khoa.

Các đại biểu trong nước và quốc tế cùng cam kết hành động vì an toàn người bệnh

Đồng thời, ứng dụng số hóa được triển khai để giảm rủi ro như ứng dụng đơn thuốc điện tử tính liều theo cân nặng/tuổi; sử dụng mã vạch vòng tay, thuốc, máu đảm bảo đúng người, đúng thuốc, đúng liều, đúng thời điểm; khai thác dữ liệu để nhận diện sớm nguy cơ suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết ở trẻ.

Lãnh đạo Bộ Y tế cảm ơn đội ngũ thầy thuốc cả nước ngày đêm nỗ lực vì người bệnh. "An toàn người bệnh, đặc biệt trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là phản ánh chất lượng chuyên môn. Mỗi cải tiến nhỏ có thể cứu một sinh mạng"- ông Thuấn nhấn mạnh.

Bộ Y tế cam kết hoàn thiện chính sách, cơ chế khuyến khích, giám sát sự cố, thúc đẩy chuyển đổi số và phối hợp với WHO cùng các đối tác, gắn mục tiêu an toàn với các chương trình quốc gia về bà mẹ – trẻ em, dinh dưỡng, tiêm chủng và phòng chống dịch.