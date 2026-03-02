Ngày 3-2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) phát đi cảnh báo vừa phát hiện một trang fanpage giả mạo vừa được tạo lập, sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh của bệnh viện để đăng tải lại các bài viết, đồng thời bổ sung những thông tin chưa được kiểm chứng.

Trang fanpage giả mạo bệnh viện

Theo đại diện bệnh viện, hành vi này có nguy cơ gây hiểu nhầm cho phụ huynh và cộng đồng, ảnh hưởng đến uy tín đơn vị cũng như tiềm ẩn rủi ro tiếp cận thông tin sai lệch.

Bệnh viện khuyến cáo người dân khi phát hiện các trang có dấu hiệu giả mạo cần chủ động báo cáo vi phạm đến facebook nhằm góp phần bảo đảm môi trường mạng an toàn, minh bạch.

Hiện tại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chỉ sở hữu duy nhất một fanpage chính thức với hơn 67.000 lượt theo dõi. Phụ huynh và người dân được khuyến nghị kiểm tra kỹ thông tin trước khi tương tác hoặc chia sẻ nội dung từ các nguồn không rõ ràng.

Trước đó, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM cũng đã phát đi cảnh báo đến người dân vì tình trạng giả mạo. Các trang này thường sử dụng tên gọi, logo, hình ảnh và đăng tải lại nội dung từ fanpage chính thức của bệnh viện nhằm tạo lòng tin. Một số trường hợp còn tự ý bổ sung thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí lồng ghép nội dung quảng cáo, kêu gọi chuyển khoản hoặc cung cấp dịch vụ trái phép.



