Sức khỏe

Bệnh viện Nhi Đồng 1 phát cảnh báo có trang fanpage giả mạo bệnh viện

Hải Yến

(NLĐO) - Hành vi này có nguy cơ gây hiểu nhầm cho phụ huynh và cộng đồng, ảnh hưởng đến uy tín đơn vị cũng như tiềm ẩn rủi ro tiếp cận thông tin sai lệch.

Ngày 3-2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) phát đi cảnh báo vừa phát hiện một trang fanpage giả mạo vừa được tạo lập, sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh của bệnh viện để đăng tải lại các bài viết, đồng thời bổ sung những thông tin chưa được kiểm chứng.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo có trang giả mạo - Ảnh 1.

Trang fanpage giả mạo bệnh viện

Theo đại diện bệnh viện, hành vi này có nguy cơ gây hiểu nhầm cho phụ huynh và cộng đồng, ảnh hưởng đến uy tín đơn vị cũng như tiềm ẩn rủi ro tiếp cận thông tin sai lệch.

Bệnh viện khuyến cáo người dân khi phát hiện các trang có dấu hiệu giả mạo cần chủ động báo cáo vi phạm đến facebook nhằm góp phần bảo đảm môi trường mạng an toàn, minh bạch.

Hiện tại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chỉ sở hữu duy nhất một fanpage chính thức với hơn 67.000 lượt theo dõi. Phụ huynh và người dân được khuyến nghị kiểm tra kỹ thông tin trước khi tương tác hoặc chia sẻ nội dung từ các nguồn không rõ ràng.

Trước đó, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM cũng đã phát đi cảnh báo đến người dân vì tình trạng giả mạo. Các trang này thường sử dụng tên gọi, logo, hình ảnh và đăng tải lại nội dung từ fanpage chính thức của bệnh viện nhằm tạo lòng tin. Một số trường hợp còn tự ý bổ sung thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí lồng ghép nội dung quảng cáo, kêu gọi chuyển khoản hoặc cung cấp dịch vụ trái phép.


Sở Y tế TP HCM thông báo khẩn thu hồi một sản phẩm thuốc có dấu hiệu giả mạo

(NLĐO)- Sở Y tế TP HCM đề nghị thu hồi thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5-2024 có logo của Novartis

(NLĐO) - Một phòng khám tư vấn sức khoẻ có dấu hiệu giả mạo giấy xét nghiệm đột biến gien tầm soát ung thư, vừa bị kiểm tra đột xuất.

Phát hiện fanpage giả mạo thông tin Bộ Y tế

(NLĐO) - Mạng xã hội xuất hiện trang fanpage "Khoá Đào tạo Tâm Lý Trẻ Em Bộ Y tế 2025", sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu của Bộ Y tế

