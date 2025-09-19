Ngày 19-9, Sở Y tế TP HCM Sở Y tế đã thông báo về việc xác minh, xử lý thông tin về thuốc Aclasta có dấu hiệu giả mạo.

Sở Y tế TP cho biết đã nhận được công văn số 2581/QLD-CL ngày 10-9-2025 của của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) về việc xác minh, xử lý thông tin về thuốc Aclasta có dấu hiệu giả mạo.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn sản phẩm giả lưu thông trên thị trường, Sở Y tế đề nghị cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không kinh doanh, sử dụng thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 05-2024 có logo của Novartis.

Hình ảnh thuốc Aclasta chính hãng (trái) và sản phẩm nghi ngờ là hàng giả (phải). (Ảnh: Cục Quản lý Dược)

Khi phát hiện sản phẩm có đặc điểm trên lưu hành trên thị trường, đề nghị tổ chức, cá nhân thông báo ngay đến Sở Y tế và các cơ quan liên quan để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

Các đơn vị rà soát, kiểm tra toàn bộ danh mục thuốc đang kinh doanh, sử dụng tại đơn vị, đảm bảo không sử dụng, không kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc chưa được phép lưu hành, thuốc không đạt chất lượng. Kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Y tế và các cơ quan quản lý có chức năng liên quan, nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ bất thường, sản phẩm chưa được phép lưu hành, sản phẩm không đạt chất lượng, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Y tế TP cũng đề nghị thu hồi thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5-2024 có logo của Novartis.

UBND phường, xã, đặc khu thông báo đến các cơ sở kinh doanh dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người dân không mua, bán hoặc sử dụng thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5-2024 có logo của Novartis.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác để chung tay với cơ quan quản lý nhà nước trong công cuộc chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; không tiếp cận thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe không rõ nguồn gốc trên thị trường; chỉ mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp; các sản phẩm phải có đầy đủ thông tin, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ.

Sở Y tế TP giao Phòng Kiểm tra - Pháp chế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng (Ban Chỉ đạo 389, công an, quản lý thị trường...) tăng cường công tác kiểm tra, điều tra, xác minh xử lý nghiêm các trường hợp mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các trường hợp quảng cáo, kinh doanh thuốc trực tuyến không đúng quy định. Trường hợp phát hiện thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, người dân có thể phản ánh vào đường dây nóng của Phòng Kiểm tra - Pháp chế qua số điện thoại: 0989 401 155 hoặc qua ứng dụng "Y tế trực tuyến" để được tiếp nhận và xác minh xử lý.



