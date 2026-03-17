Bệnh viện ở thủ đô Afghanistan hứng không kích, 400 người thiệt mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bệnh viện ở thủ đô Afghanistan hứng không kích, 400 người thiệt mạng

Anh Thư

(NLĐO) - Afghanistan cáo buộc Pakistan đã không kích và phá hủy phần lớn một bệnh viện 2.000 giường ở thủ đô Kabul, điều mà Pakistan đã bác bỏ.

Hãng tin AP dẫn lời phó phát ngôn viên chính phủ Afghanistan Hamdullah Fitrat cho biết một bệnh viện kiêm trung tâm cai nghiện ma túy ở thủ đô Kabul của nước này đã hứng không kích vào lúc 21 giờ ngày 16-3 (giờ địa phương).

Vụ việc đã khiến phần lớn bệnh viện 2.000 giường này bị phá hủy. Số người thiệt mạng lên đến 400 người và có thể còn tăng thêm, trong khi 250 người khác bị thương - phía Taliban tuyên bố.

Bệnh viện ở thủ đô Afghanistan hứng không kích, 400 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một bệnh viện ở Kabul - Afghanistan đã trở thành đống đổ nát và bốc cháy kinh hoàng trong đêm - Ảnh: X

Các đài truyền hình địa phương đã đăng tải các đoạn phim trên kênh X, cho thấy lực lượng an ninh dùng đèn pin để đưa những người bị thương ra ngoài trong khi lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa giữa đống đổ nát của một tòa nhà.

Ông Fitrat viết thêm trên X rằng các đội cứu hộ đang cố gắng khống chế đám cháy và thu hồi các thi thể.

Các đội cứu hộ nỗ lực thu hồi các thi thể và giải cứu những nạn nhân còn sống, trong khi bệnh viện ở Kabul - Afghanistan bốc cháy trong đêm - Clip: X

Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi các quan chức Afghanistan cho biết lực lượng nước này và Pakistan đã đấu súng dọc biên giới chung, khiến 4 người thiệt mạng ở Afghanistan. Căng thẳng giữa 2 nước đã leo thang sang tuần thứ 3.

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid lên án cuộc tấn công vào bệnh viện X, cáo buộc Pakistan “nhắm mục tiêu vào các bệnh viện và địa điểm dân sự để gây ra những tội ác kinh hoàng”.

"Chúng tôi kịch liệt lên án tội ác này và coi hành vi đó là trái với mọi nguyên tắc được chấp nhận và là tội ác chống lại nhân loại" - ông Mujahid viết.

Bệnh viện ở thủ đô Afghanistan hứng không kích, 400 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Người dân và cảnh sát Taliban thu hồi mảnh vỡ của một quả đạn tại hiện trường - Ảnh: AP

Người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là ông Mosharraf Zaidi gọi các cáo buộc là "vô căn cứ", đồng thời khẳng định không có bệnh viện nào ở Kabul bị nhắm mục tiêu.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Pakistan Attaullah Tarar viết trên X vào đầu ngày 17-3 rằng quân đội Pakistan đã “thực hiện các cuộc không kích chính xác” nhắm vào các cơ sở quân sự ở Kabul và tỉnh Nangarhar phía Đông Afghanistan.

Ông Tarar nhấn mạnh “cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật và các kho chứa đạn dược” tại hai địa điểm ở Kabul đã bị phá hủy.

Trước đó, Bộ Thông tin Pakistan cũng khẳng định tuyên bố của ông Mujahid là “sai sự thật và gây hiểu nhầm”, với mục đích kích động dư luận. Bộ này cũng khẳng định các cuộc không kích từ phía Pakistan “chính xác và được thực hiện cẩn thận để không gây ra thiệt hại ngoài ý muốn”.

Tin liên quan

Pakistan công khai tuyên bố "chiến tranh với Afghanistan"

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif hôm 27-2 cho biết nước này đang “xung đột công khai" với Afghanistan.

Pakistan - Afghanistan đấu súng dọc biên giới

(NLĐO) - Vụ đụng độ dọc biên giới Pakistan - Afghanistan đã xảy ra vào tối 5-12 và hai bên cùng đổ lỗi cho nhau.

Điểm nóng xung đột ngày 28-2: Cú trở mặt giữa Pakistan và Taliban

(NLĐO) - Từng hoan nghênh sự trở lại của Taliban ở Afghanistan, Pakistan thay đổi hoàn toàn thái độ khi cáo buộc Taliban chứa chấp khủng bố tấn công nước này.

Afghanistan Pakistan Taliban cháy bệnh viện Kabul
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo