Pakistan - Afghanistan đấu súng dọc biên giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Pakistan - Afghanistan đấu súng dọc biên giới

Anh Thư

(NLĐO) - Vụ đụng độ dọc biên giới Pakistan - Afghanistan đã xảy ra vào tối 5-12 và hai bên cùng đổ lỗi cho nhau.

Theo hãng tin AP, các lực lượng của Pakistan - Afghanistan đã đấu súng vào tối 5-12 dọc theo biên giới giữa hai nước. Tạm thời không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Hai bên cũng đang đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ.

Pakistan - Afghanistan đấu súng dọc biên giới - Ảnh 1.

Lực lượng Afghanistan canh gác ở biên giới quận Zazai Maidan, tỉnh Khost hồi tháng 10 - Ảnh: AP

Ông Mohammad Sadiq, một quan chức cảnh sát địa phương của Pakistan, tuyên bố vụ nổ súng bắt đầu từ phía Afghanistan và quân đội Pakistan đã bắn trả gần cửa khẩu biên giới Chaman, một tuyến đường trung chuyển quan trọng.

Ngược lại, tại Kabul, người phát ngôn của chính quyền Taliban là ông Zabihullah Mujahid đã cáo buộc Pakistan khởi xướng cuộc đụng độ này. Viết trên mạng xã hội X, ông Mujahid cáo buộc Pakistan tấn công vào quân đội Afghanistan tại quận Spin Boldak của TP Kandahar.

Ông Abidullah Farooqi, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát biên giới Afghanistan, nói rằng lực lượng Pakistan đầu tiên đã ném một quả lựu đạn vào khu vực biên giới Spin Boldak bên phía Afghanistan, khiến phía Afghanistan phải đáp trả; đồng thời nhấn mạnh Afghanistan vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Trong buổi tối cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là ông Mosharraf Zaidi cũng viết trên X rằng lực lượng Taliban của Afghanistan đã nổ súng vô cớ dọc biên giới Chaman; khẳng định lực lượng Pakistan vẫn trong tình trạng báo động cao và cam kết đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng như sự an toàn của người dân.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Pakistan tuyên bố sẽ cho phép Liên hợp quốc gửi hàng cứu trợ vào Afghanistan thông qua các cửa khẩu biên giới Chaman và Torkham. Các cửa khẩu này đã bị đóng gần hai tháng nay do căng thẳng leo thang.

Trước đó, các cuộc đàm phán giữa Kabul và Islamabad nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới và duy trì lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ vào tháng 11 nhưng lệnh ngừng bắn - do Qatar làm trung gian vào tháng 10 - phần lớn vẫn được duy trì.

Căng thẳng Pakistan - Afghanistan leo thang sau các cuộc đụng độ biên giới đẫm máu hồi tháng 10, khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương ở cả 2 bên.

Bạo lực bùng phát sau vụ nổ ở TP Kabul - Afghanistan vào ngày 9-10 mà chính quyền Taliban đổ lỗi cho Pakistan và thề sẽ trả thù.

Tin liên quan

Đánh bom liều chết ngay thủ đô Pakistan, gần 40 người thương vong

Đánh bom liều chết ngay thủ đô Pakistan, gần 40 người thương vong

(NLĐO) - Một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Islamabad - Pakistan khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Đụng độ dữ dội ở biên giới Afghanistan - Pakistan, căng thẳng leo thang

(NLĐO) - Quân đội Pakistan sử dụng pháo hạng nặng khi đụng độ lực lượng Afghanistan dọc biên giới vào cuối ngày 11-10.

Tổng thống Donald Trump muốn lấy lại căn cứ Afghanistan, Taliban cứng rắn

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 20-9 đe dọa Afghanistan ép phải trao trả Căn cứ Không quân Bagram cho Mỹ.

lệnh ngừng bắn đấu súng Afghanistan Pakistan đụng độ biên giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo