Pakistan - Afghanistan đấu súng dọc biên giới

Theo hãng tin AP, các lực lượng của Pakistan - Afghanistan đã đấu súng vào tối 5-12 dọc theo biên giới giữa hai nước. Tạm thời không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Hai bên cũng đang đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ.

Lực lượng Afghanistan canh gác ở biên giới quận Zazai Maidan, tỉnh Khost hồi tháng 10 - Ảnh: AP

Ông Mohammad Sadiq, một quan chức cảnh sát địa phương của Pakistan, tuyên bố vụ nổ súng bắt đầu từ phía Afghanistan và quân đội Pakistan đã bắn trả gần cửa khẩu biên giới Chaman, một tuyến đường trung chuyển quan trọng.

Ngược lại, tại Kabul, người phát ngôn của chính quyền Taliban là ông Zabihullah Mujahid đã cáo buộc Pakistan khởi xướng cuộc đụng độ này. Viết trên mạng xã hội X, ông Mujahid cáo buộc Pakistan tấn công vào quân đội Afghanistan tại quận Spin Boldak của TP Kandahar.

Ông Abidullah Farooqi, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát biên giới Afghanistan, nói rằng lực lượng Pakistan đầu tiên đã ném một quả lựu đạn vào khu vực biên giới Spin Boldak bên phía Afghanistan, khiến phía Afghanistan phải đáp trả; đồng thời nhấn mạnh Afghanistan vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Trong buổi tối cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là ông Mosharraf Zaidi cũng viết trên X rằng lực lượng Taliban của Afghanistan đã nổ súng vô cớ dọc biên giới Chaman; khẳng định lực lượng Pakistan vẫn trong tình trạng báo động cao và cam kết đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng như sự an toàn của người dân.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Pakistan tuyên bố sẽ cho phép Liên hợp quốc gửi hàng cứu trợ vào Afghanistan thông qua các cửa khẩu biên giới Chaman và Torkham. Các cửa khẩu này đã bị đóng gần hai tháng nay do căng thẳng leo thang.

Trước đó, các cuộc đàm phán giữa Kabul và Islamabad nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới và duy trì lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ vào tháng 11 nhưng lệnh ngừng bắn - do Qatar làm trung gian vào tháng 10 - phần lớn vẫn được duy trì.

Căng thẳng Pakistan - Afghanistan leo thang sau các cuộc đụng độ biên giới đẫm máu hồi tháng 10, khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương ở cả 2 bên.

Bạo lực bùng phát sau vụ nổ ở TP Kabul - Afghanistan vào ngày 9-10 mà chính quyền Taliban đổ lỗi cho Pakistan và thề sẽ trả thù.