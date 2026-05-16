Sức khỏe

Bệnh viện Phổi Bình Thuận nêu lý do xin miễn xử phạt sai sót đấu thầu thời điểm COVID-19

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Bệnh viện Phổi Bình Thuận giải trình vi phạm thủ tục đấu thầu vật tư chống dịch và đề nghị miễn xử phạt do xảy ra trong bối cảnh khẩn cấp

Bệnh viện Phổi Bình Thuận vừa có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng giải trình các sai sót trong đấu thầu mua sắm vật tư phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021. Văn bản cũng đề nghị xem xét miễn xử phạt vi phạm hành chính do xảy ra trong tình thế cấp thiết của dịch bệnh.

Theo giải trình, bệnh viện bị xác định vi phạm do không đăng tải quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cho khu cách ly, điều trị COVID-19 năm 2021 theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây.

Bệnh viện này cho biết trong giai đoạn dịch bùng phát, đơn vị được giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân theo quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận cũ.

Áp lực chống dịch lớn, nguồn cung vật tư khan hiếm, trong khi việc xử lý hồ sơ đấu thầu gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội kéo dài. Ngoài ra, thời điểm đó bệnh viện chưa có chứng thư số để tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia nên phải phối hợp với Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận để được hỗ trợ thực hiện.

Bệnh viện Phổi Bình Thuận xin miễn xử phạt sai sót đấu thầu thời Covid-19 - Ảnh 1.

Sai sót đấu thầu thời dịch Covid-19: Bệnh viện Phổi Bình Thuận lên tiếng

Đơn vị khẳng định các thiếu sót chỉ mang tính thủ tục, không gây thất thoát tài chính, không phát sinh tham nhũng, tiêu cực và không ảnh hưởng đến công tác điều trị cũng như quyền lợi người bệnh. Các tập thể, cá nhân liên quan đã được tổ chức kiểm điểm vào tháng 3-2026.

Trước đó, tháng 4-2022, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã ban hành kết luận thanh tra về công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm và kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại nhiều đơn vị y tế trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Phổi Bình Thuận.

Giai đoạn 2020-2021, bệnh viện đã chi gần 7 tỉ đồng để mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế và trang thiết bị phục vụ điều trị COVID-19. Quá trình thực hiện được xác định có một số thiếu sót, hạn chế trong thủ tục đấu thầu và đăng tải thông tin theo quy định.

Việc bệnh viện đề nghị miễn xử phạt đang được cơ quan chức năng xem xét trên cơ sở các yếu tố khách quan trong bối cảnh phòng, chống dịch khẩn cấp trước đây.

Đồng Nai: Cấm một công ty tham gia đấu thầu dự án

(NLĐO) - Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

