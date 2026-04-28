Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mở rộng không gian, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mở rộng không gian, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Tin-ảnh- clip: Hồng Đào

(NLĐO)- Việc mở rộng không gian hoạt động không chỉ giúp giảm tải mà còn mở ra dư địa phát triển cho bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khu vực phía Nam.

Sáng 28-4, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã đưa vào hoạt động thêm khu nhà mới (tại số 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa). Đây là cơ sở của Trung tâm Y tế quận 3 trước đây, nằm đối diện khu điều trị hiện hữu của bệnh viện. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đang khẩn trương cải tạo hạ tầng, tổ chức lại công năng để nhanh chóng đưa vào phục vụ người bệnh.

TPHCM: Bệnh viện Tai Mũi Họng đưa vào hoạt động khu nhà mới, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu - Ảnh 1.

Hỗ trợ bệnh nhân đến thăm khám

Đến khám bệnh từ rất sớm vì chứng viêm tai giữa, bà T.T.L (76 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) cho hay quy trình, thủ tục rất nhanh chóng. "Chưa đầy 30 phút tôi đã được thăm khám, rửa tai và lấy thuốc xong. Cơ sở mới sạch đẹp và thoáng mát"- bà L. nhận xét.

TPHCM: Bệnh viện Tai Mũi Họng đưa vào hoạt động khu nhà mới, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu - Ảnh 2.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới khi tiếp nhận thêm cơ sở tại số 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo


Trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế cơ sở sau khi TPHCM chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành hệ thống trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu đã được ngành y tế rà soát, sắp xếp lại theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân.

Từ chủ trương này, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM là một trong những đơn vị được ưu tiên bố trí thêm mặt bằng để mở rộng hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện phát triển các chuyên khoa mới và triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tai mũi họng.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đưa vào hoạt động thêm khu nhà mới (tại số 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa)

Việc mở rộng không gian hoạt động không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở hiện hữu vốn kéo dài nhiều năm qua, rút ngắn thời gian chờ khám, mà còn mở ra dư địa phát triển dài hạn cho bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khu vực phía Nam.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ chuyển Khoa Cấp cứu và một số phòng khám sang cơ sở mới, đồng thời triển khai thêm các dịch vụ như đo thính lực, nhĩ lượng, ABR, CT scan, X-quang, xét nghiệm, nội soi tai mũi họng và nhiều kỹ thuật cận lâm sàng khác.
TPHCM: Bệnh viện Tai Mũi Họng đưa vào hoạt động khu nhà mới, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu - Ảnh 3.

Bệnh nhân đến khám tại tòa nhà mới

PGS-TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, cho biết sau khi hoàn tất cải tạo toàn diện, khu nhà mới được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng để bệnh viện phát triển thêm nhiều chuyên khoa mũi nhọn. 

"Nổi bật là định hướng phát triển Khoa Cấy ốc tai điện tử, giúp mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh khiếm thính nặng, đặc biệt là trẻ điếc bẩm sinh hoặc người mất thính lực sâu. Kỹ thuật chuyên sâu này có ý nghĩa lớn trong phục hồi giao tiếp, học tập và hòa nhập xã hội"- BS Minh nhấn mạnh.

TPHCM: Bệnh viện Tai Mũi Họng đưa vào hoạt động khu nhà mới, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu - Ảnh 4.

Bệnh viện cũng chuyển đổi số với việc đăng ký khám tự động

TPHCM: Bệnh viện Tai Mũi Họng đưa vào hoạt động khu nhà mới, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu - Ảnh 5.

Bệnh nhân rất hài lòng với cơ sở mới rộng rãi, thoáng mát của Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Việc ưu tiên sử dụng lại hạ tầng dôi dư sau sắp xếp bộ máy cho các bệnh viện có nhu cầu phát triển là bước đi mang tính chiến lược của ngành y tế TPHCM. Với nền tảng chuyên môn vững chắc, đội ngũ giàu kinh nghiệm và nhu cầu người bệnh ngày càng lớn, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm tai mũi họng chuyên sâu hiện đại của cả nước và khu vực.


Tin liên quan

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

(NLĐO)- U nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM chỉ cách người bệnh né "cò"

(NLĐO) - Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM khuyến cáo người dân tránh xa "cò" bên ngoài khi đến bệnh viện khám chữa bệnh.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM khánh thành khu phòng khám mới

(NLĐO)- Khu Khám bệnh và điều trị ngoại trú mới tăng khả năng tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện Tai Mũi Họng lên tới 2.500-3.000 lượt khám/ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo