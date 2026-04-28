Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mở rộng không gian, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Sáng 28-4, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã đưa vào hoạt động thêm khu nhà mới (tại số 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa). Đây là cơ sở của Trung tâm Y tế quận 3 trước đây, nằm đối diện khu điều trị hiện hữu của bệnh viện. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đang khẩn trương cải tạo hạ tầng, tổ chức lại công năng để nhanh chóng đưa vào phục vụ người bệnh.

Đến khám bệnh từ rất sớm vì chứng viêm tai giữa, bà T.T.L (76 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) cho hay quy trình, thủ tục rất nhanh chóng. "Chưa đầy 30 phút tôi đã được thăm khám, rửa tai và lấy thuốc xong. Cơ sở mới sạch đẹp và thoáng mát"- bà L. nhận xét.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới khi tiếp nhận thêm cơ sở tại số 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo



Trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế cơ sở sau khi TPHCM chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành hệ thống trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu đã được ngành y tế rà soát, sắp xếp lại theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân.

Từ chủ trương này, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM là một trong những đơn vị được ưu tiên bố trí thêm mặt bằng để mở rộng hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện phát triển các chuyên khoa mới và triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tai mũi họng.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đưa vào hoạt động thêm khu nhà mới (tại số 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa)

Việc mở rộng không gian hoạt động không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở hiện hữu vốn kéo dài nhiều năm qua, rút ngắn thời gian chờ khám, mà còn mở ra dư địa phát triển dài hạn cho bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khu vực phía Nam.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ chuyển Khoa Cấp cứu và một số phòng khám sang cơ sở mới, đồng thời triển khai thêm các dịch vụ như đo thính lực, nhĩ lượng, ABR, CT scan, X-quang, xét nghiệm, nội soi tai mũi họng và nhiều kỹ thuật cận lâm sàng khác.

PGS-TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, cho biết sau khi hoàn tất cải tạo toàn diện, khu nhà mới được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng để bệnh viện phát triển thêm nhiều chuyên khoa mũi nhọn.

"Nổi bật là định hướng phát triển Khoa Cấy ốc tai điện tử, giúp mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh khiếm thính nặng, đặc biệt là trẻ điếc bẩm sinh hoặc người mất thính lực sâu. Kỹ thuật chuyên sâu này có ý nghĩa lớn trong phục hồi giao tiếp, học tập và hòa nhập xã hội"- BS Minh nhấn mạnh.

Bệnh viện cũng chuyển đổi số với việc đăng ký khám tự động

Việc ưu tiên sử dụng lại hạ tầng dôi dư sau sắp xếp bộ máy cho các bệnh viện có nhu cầu phát triển là bước đi mang tính chiến lược của ngành y tế TPHCM. Với nền tảng chuyên môn vững chắc, đội ngũ giàu kinh nghiệm và nhu cầu người bệnh ngày càng lớn, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm tai mũi họng chuyên sâu hiện đại của cả nước và khu vực.



