HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM chỉ cách người bệnh né "cò"

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM khuyến cáo người dân tránh xa "cò" bên ngoài khi đến bệnh viện khám chữa bệnh.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM vừa khẩn cấp phát đi cảnh báo tới người dân, yêu cầu hết sức cẩn trọng để tránh bị lừa đảo bởi "cò" bệnh viện.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM chỉ bệnh nhân cách né "cò" bên ngoài - Ảnh 1.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM phát loa tuyên truyền người dân tránh xa "cò" khám bệnh bên ngoài

Theo thông báo từ bệnh viện, quý bà con khi đến khám và điều trị tại đây cần vào bên trong khuôn viên bệnh viện lấy số thứ tự hoặc liên hệ quầy chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn.

Bệnh viện khuyến cáo không nên mua số khám bệnh bên ngoài hoặc nghe theo lời dụ dỗ của "cò". Việc này không chỉ dẫn đến nguy cơ mất tiền vô lý mà còn có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của người bệnh, thậm chí đe dọa sức khỏe, tính mạng nếu bị dẫn dắt đến các cơ sở không đảm bảo.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM chỉ bệnh nhân cách né "cò" bên ngoài - Ảnh 2.

Báo Người Lao Động từng có loạt bài điều tra về tình trạng "cò" khám bệnh hoạt động rầm rộ, thu lợi bất chính tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP.

Đây là vấn đề nhức nhối đã được Báo Người Lao Động liên tục phản ánh trong loạt bài điều tra về nạn "cò" khám bệnh tại các bệnh viện lớn ở TP HCM gần đây. Hoạt động của "cò mồi" thường lợi dụng tâm lý muốn khám nhanh, tránh chờ đợi của bệnh nhân, nhất là tại các bệnh viện tuyến cuối thường xuyên quá tải.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cũng khẳng định chỉ có duy nhất một địa điểm tại đường Trần Quốc Thảo và không có cơ sở hay bất cứ chi nhánh nào bên ngoài bệnh viện. Người bệnh cần lưu ý thông tin này để tránh bị các đối tượng "cò" mạo danh, lừa đảo.

Động thái cảnh báo này từ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM là cần thiết, giúp người bệnh nâng cao cảnh giác. Để chấm dứt triệt để nạn "cò" khám bệnh rất cần sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phát hiện 6 loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã bán khắp nơi

Phát hiện 6 loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã bán khắp nơi

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm cảnh báo nhiều sản phẩm dầu ăn như CHICA, TAMIN GOLD, GOLDMAX, TỐT, MEGAFOOD vừa bị phát hiện là hàng giả, kém chất lượng.

Vụ "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người: Chủ phòng khám nói gì?

(NLĐO) – Chủ phòng khám nơi "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người khẳng định không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân

Thấy bụng to bất thường, người phụ nữ đi khám thì phát hiện điều bất ngờ

(NLĐO) - Bệnh nhân nghẹn ngào khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung khổng lồ nặng 4,5 kg thành công.

lừa đảo bệnh viện ngành y tế tai mũi họng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo