Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM vừa khẩn cấp phát đi cảnh báo tới người dân, yêu cầu hết sức cẩn trọng để tránh bị lừa đảo bởi "cò" bệnh viện.



Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM phát loa tuyên truyền người dân tránh xa "cò" khám bệnh bên ngoài

Theo thông báo từ bệnh viện, quý bà con khi đến khám và điều trị tại đây cần vào bên trong khuôn viên bệnh viện lấy số thứ tự hoặc liên hệ quầy chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn.

Bệnh viện khuyến cáo không nên mua số khám bệnh bên ngoài hoặc nghe theo lời dụ dỗ của "cò". Việc này không chỉ dẫn đến nguy cơ mất tiền vô lý mà còn có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của người bệnh, thậm chí đe dọa sức khỏe, tính mạng nếu bị dẫn dắt đến các cơ sở không đảm bảo.

Báo Người Lao Động từng có loạt bài điều tra về tình trạng "cò" khám bệnh hoạt động rầm rộ, thu lợi bất chính tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP.

Đây là vấn đề nhức nhối đã được Báo Người Lao Động liên tục phản ánh trong loạt bài điều tra về nạn "cò" khám bệnh tại các bệnh viện lớn ở TP HCM gần đây. Hoạt động của "cò mồi" thường lợi dụng tâm lý muốn khám nhanh, tránh chờ đợi của bệnh nhân, nhất là tại các bệnh viện tuyến cuối thường xuyên quá tải.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cũng khẳng định chỉ có duy nhất một địa điểm tại đường Trần Quốc Thảo và không có cơ sở hay bất cứ chi nhánh nào bên ngoài bệnh viện. Người bệnh cần lưu ý thông tin này để tránh bị các đối tượng "cò" mạo danh, lừa đảo.

Động thái cảnh báo này từ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM là cần thiết, giúp người bệnh nâng cao cảnh giác. Để chấm dứt triệt để nạn "cò" khám bệnh rất cần sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong thời gian tới.