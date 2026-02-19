Bệnh viện Tâm Anh mua "siêu máy ngàn tỉ" xạ trị ung thư ngay Tết Nguyên đán

Chiều 18-2 tại Washington D.C. (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao, cùng đại diện Bộ Thương mại Mỹ gồm Thứ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ David Fogel và Thứ trưởng, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael G. DeSombre, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Công nghệ Thiết bị Y tế hàng đầu của Mỹ Mevion (Mevion Medical Systems, Inc.) chính thức ký Hợp đồng Mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống "siêu máy" điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất (S250-Fit), hiện đại hàng đầu thế giới, trị giá gần hai ngàn tỉ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng Mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống "siêu máy" điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất giữa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Hãng Mevion

Ở phiên bản công nghệ mới, cao cấp này, Việt Nam là nước thứ 2 ngoài Mỹ, có thể đặt mua hệ thống máy, phần mềm và công nghệ sử dụng ở phiên bản tốt nhất, tương đương với các bệnh viện hàng đầu trên thế giới về điều trị ung thư.

Tại châu Á, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên ký thành công hợp đồng mua "siêu máy" xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp AI hiện đại, mở ra cơ hội để người bệnh ung thư Việt Nam dễ dàng tiếp cận phương pháp xạ trị mới nhất của thế giới ở ngay trong nước, được thụ hưởng hiệu quả điều trị vượt trội, chuẩn quốc tế, an toàn và tiết kiệm, kỳ vọng giữ lại một phần trong hàng tỉ đô la Mỹ chi phí điều trị ung thư ở nước ngoài của người Việt mỗi năm.

Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM - cho biết, "siêu máy" xạ trị MEVION S250-FIT với kỹ thuật xạ trị Proton là bước tiến quan trọng và đột phá của kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại. Kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là "siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn" khi năng lượng tiêu diệt khối u được công nghệ cao, AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó thì đường tia đều có thể "dừng lại đúng chỗ". Từ đó, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu và bảo vệ mô lành tốt hơn, đặc biệt là ở người bệnh ung thư có khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...

Hệ thống "siêu máy" xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý

BS.CKII Nguyễn Thế Hiển - Trưởng khoa Xạ trị, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM - cho biết, vượt xa các thế hệ xạ trị proton cũ, "siêu máy" xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT sở hữu hàng loạt công nghệ đột phá. Trước hết là ở thiết kế "All-in-One" tích hợp toàn bộ từ máy gia tốc, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp lập kế hoạch điều trị đến chụp CT kiểm tra, đánh giá trước mỗi lần xạ và công nghệ chiếu xạ hiện đại, quét tia cực nhanh và cực chính xác… ngay trên cùng một hệ thống máy nhỏ gọn. Máy có mức năng lượng đột phá 10 Tesla, công nghệ nam châm Synchrocyclotron siêu dẫn từ trường cao giúp hệ gia tốc nhỏ gọn đáng kể nhưng cung cấp chùm Proton năng lượng cao giúp tiêu diệt tối ưu các khối u sâu và ở vị trí phức tạp.

Xạ trị photon (tia X) đưa liều xạ vào khối u nhưng vẫn có thể "đi xuyên qua" phía sau, có thể gây tổn thương mô lành quanh đường đi của tia; trong khi đó xạ trị proton hiện đại với tia năng lượng biết "dừng đúng chỗ" ngay vị trí khối u để tiêu diệt khối u hiệu quả và an toàn cao

Công nghệ HYPERSCAN™ chuyển lớp, quét tia cực nhanh gấp 20 lần, giúp giảm sai lệch do chuyển động hô hấp, nhịp thở; bộ chuẩn trực đa lá Adaptive Aperture® với rìa tia chiếu sắc nét hơn gấp 3 lần các máy thông thường, tập trung chính xác vào khối u, giảm tối đa tác dụng phụ; xạ trị vòng cung thông minh SmartARC™ cho chùm Proton di chuyển linh hoạt quanh cơ thể, rút ngắn thời gian điều trị; chụp CT chẩn đoán ngay tại tư thế điều trị cung cấp hình ảnh rõ nét ngay tại phòng xạ trước mỗi phân liều, giảm nguy cơ sai lệch đến cấp độ milimet; tích hợp AI lập kế hoạch điều trị RayStation thích ứng cho từng người bệnh, tinh chỉnh liều lượng tia xạ ngay lập tức.

Đột phá tư thế điều trị Upright (ngồi/đứng) giúp người bệnh có thể ngồi, nằm trong quá trình xạ trị với cảm giác an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - cho biết, sự kiện Tâm Anh, Việt Nam và Mevion, Mỹ ký Hợp đồng mua - bán hệ thống xạ trị Proton thế hệ mới MEVION S250-FIT là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mà còn có thể coi là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế Việt Nam tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư của Việt Nam. Sự kiện tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tâm Anh trong việc đầu tư lớn, đồng bộ cho khám chữa bệnh nói chung, đặc biệt là lĩnh vực ung bướu nói riêng, phục vụ hàng trăm triệu người dân Việt Nam và khách hàng từ các nước trên thế giới theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn cao.