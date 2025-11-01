HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Trong thời gian tới, Bệnh viện Thống Nhất định hướng phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu

Ngày 1-11, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành y tế và TP HCM đã dự lễ kỷ niệm.

Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện - Ảnh 1.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, phát biểu tại lễ kỷ niệm

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết sau ngày đất nước thống nhất, từ quy mô 400 giường bệnh ban đầu, hiện bệnh viện đã có hơn 1.200 giường bệnh với 33 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 6 trung tâm, 1 viện nghiên cứu, 1 tạp chí khoa học...; phục vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung cao cấp và nhân dân. 

Đến nay, Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, như ghép thận và ghép tim; có các chuyên ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế như tim mạch, đột quỵ, cơ xương khớp; tạo dấu ấn trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện - Ảnh 2.

Người lớn tuổi được chăm sóc răng miệng tại Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao - Bệnh viện Thống Nhất

Trong đợt dịch COVID-19, Bệnh viện Thống Nhất đã chủ động tham gia phòng chống dịch, điều hành bệnh viện dã chiến, cứu sống nhiều bệnh nhân, góp phần quan trọng vào công tác y tế tại TP HCM. Bệnh viện luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tham gia chỉ đạo tuyến cho các tỉnh.

Nhấn mạnh về định hướng phát triển, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh cho biết thời gian tới, Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kỹ thuật cao, với trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, xây dựng hạ tầng đồng bộ...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bệnh viện Thống Nhất; trao Huân chương Lao động cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bệnh viện Thống Nhất

Ngoài ra, 6 tập thể, cá nhân của Bệnh viện Thống Nhất cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tăng.

Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện - Ảnh 2.

Các tập thể, cá nhân của Bệnh viện Thống Nhất được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cũng đã trao tặng Cờ Truyền thống của UBND TP HCM cho tập thể Bệnh viện Thống Nhất.

Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng Cờ Truyền thống của UBND TP HCM cho tập thể Bệnh viện Thống Nhất.


Bộ Y tế trả lời về kiến nghị mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất

Bộ Y tế trả lời về kiến nghị mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất

(NLĐO) - Cử tri kiến nghị Bộ Y tế mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy do quá tải, bệnh nhân chờ đợi lâu, ảnh hưởng lớn đến thời gian và sức khỏe.

Quốc hội thống nhất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025

(NLĐO)- Theo quyết nghị của Quốc hội, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu từ năm 2025

Bệnh viện Thống Nhất hợp tác cùng MCV Group và Doctor Network đẩy mạnh truyền thông, đào tạo

(NLĐO) - Sự hợp tác giữa các bên nhầm truyền thông, đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động của Bệnh viện Thống Nhất trên nền tảng số, MXH, xây dựng kho tài liệu...

