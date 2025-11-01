Ngày 1-11, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành y tế và TP HCM đã dự lễ kỷ niệm.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, phát biểu tại lễ kỷ niệm

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết sau ngày đất nước thống nhất, từ quy mô 400 giường bệnh ban đầu, hiện bệnh viện đã có hơn 1.200 giường bệnh với 33 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 6 trung tâm, 1 viện nghiên cứu, 1 tạp chí khoa học...; phục vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung cao cấp và nhân dân.

Đến nay, Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, như ghép thận và ghép tim; có các chuyên ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế như tim mạch, đột quỵ, cơ xương khớp; tạo dấu ấn trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Người lớn tuổi được chăm sóc răng miệng tại Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao - Bệnh viện Thống Nhất

Trong đợt dịch COVID-19, Bệnh viện Thống Nhất đã chủ động tham gia phòng chống dịch, điều hành bệnh viện dã chiến, cứu sống nhiều bệnh nhân, góp phần quan trọng vào công tác y tế tại TP HCM. Bệnh viện luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tham gia chỉ đạo tuyến cho các tỉnh.

Nhấn mạnh về định hướng phát triển, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh cho biết thời gian tới, Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kỹ thuật cao, với trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, xây dựng hạ tầng đồng bộ...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bệnh viện Thống Nhất; trao Huân chương Lao động cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bệnh viện Thống Nhất Ngoài ra, 6 tập thể, cá nhân của Bệnh viện Thống Nhất cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tăng. Các tập thể, cá nhân của Bệnh viện Thống Nhất được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cũng đã trao tặng Cờ Truyền thống của UBND TP HCM cho tập thể Bệnh viện Thống Nhất. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng Cờ Truyền thống của UBND TP HCM cho tập thể Bệnh viện Thống Nhất.



