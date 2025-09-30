Bộ Y tế trả lời về kiến nghị mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri về việc mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy và Thống Nhất (TP HCM) do quá tải, bệnh nhân phải chờ lâu, thậm chí nằm hành lang để điều trị.

Hướng dẫn khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, gửi kiến nghị về Bộ Y tế sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, nhiều cử tri đề nghị giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Theo Bộ trưởng, nhờ triển khai nhiều giải pháp, số bệnh viện cả nước đã tăng từ 1.415 (năm 2014) lên 1.643 (năm 2023), giường bệnh thực kê tăng hơn 41%, từ 288.000 lên 409.000 giường. Công suất sử dụng giường tại tuyến trung ương giảm từ trên 100% xuống khoảng 80%.

Tới đây, Bộ Y tế sẽ mở rộng Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2024-2030, khuyến khích bệnh viện tỉnh, tư nhân đủ điều kiện tham gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, y tế từ xa trong hội chẩn và điều trị. Đồng thời, quản lý bệnh viện theo hạng chuyên môn kỹ thuật, thay thế cơ chế phân tuyến hiện nay.

Tuy nhiên, tình trạng quá tải vẫn diễn ra. Cử tri Vĩnh Long phản ánh Chợ Rẫy thường xuyên ùn ứ, thời gian khám kéo dài. Bệnh viện Thống Nhất chưa đảm bảo cơ sở vật chất, một số bệnh nhân, trong đó có cán bộ hưu trí, phải nằm điều trị ngoài hành lang.

Bộ trưởng Lan cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt với 1.200 giường, nơi tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng vượt khả năng tuyến dưới.

Hiện Chính phủ đang dành ưu tiên triển khai Dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (cơ sở 2) bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, với quy mô 1.000 giường bệnh. "Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2030, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và giảm tải cho bệnh viện hiện hữu"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.

Với Bệnh viện Thống Nhất, cử tri tỉnh kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng quy mô giường bệnh, bố trí khu vực nằm riêng cho cán bộ hưu trí điều trị bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất siêu âm cho người dân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bộ Y tế cho biết bệnh viện đang hoàn thiện hồ sơ nâng quy mô từ 1.000 lên 1.200 giường; đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước tại TP HCM cũng như các tỉnh khu vực phía Nam.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM (Bệnh viện 1A) để triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh. Một tòa nhà mới cũng sẽ được xây nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ hưu trí và người dân.