Bệnh viện Trung ương Huế trang bị máy cộng hưởng từ hiện đại

Sáng 28-4, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ khai trương máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer. Việc này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đầu tư trang thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ cao vào chẩn đoán hình ảnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Việc đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer giúp hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân.

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh việc đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer không chỉ góp phần nâng cao năng lực phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác mà còn hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị cá thể hóa cho người bệnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

SIGNA Pioneer 3.0 Tesla là máy cộng hưởng từ toàn thân thế hệ mới, xuất xứ từ Mỹ, sản xuất năm 2025, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Được tích hợp các công nghệ AIR Coil, AIR Recon DL, HyperSense và HyperBand, máy cho phép thu nhận hình ảnh chất lượng cao, rút ngắn thời gian khảo sát và đáp ứng yêu cầu chẩn đoán trong nhiều bệnh lý phức tạp.

Với hệ thống phần mềm chẩn đoán hiện đại, tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam, SIGNA Pioneer 3.0 Tesla mở rộng khả năng khảo sát chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực lâm sàng. Thiết bị có thể ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh lý thần kinh, tim mạch, ung thư, sản phụ khoa, cơ xương khớp và mạch máu; đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt như tầm soát ung thư toàn thân, chẩn đoán đột quỵ, đánh giá bệnh lý tuyến tiền liệt, ung thư vú và những trường hợp cần hình ảnh có độ phân giải cao. Khi đi vào vận hành, hệ thống sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại cho người dân, hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

Việc đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer tiếp tục khẳng định định hướng phát triển chuyên sâu, hiện đại của Bệnh viện Trung ương Huế; đồng thời thể hiện cam kết của bệnh viện trong việc không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học – công nghệ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.