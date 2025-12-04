HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận vượt mốc với hơn 1 triệu lượt người bệnh

Hải Yến

(NLĐO) - Tỉ lệ mắc ung thư trên thế giới cũng như tại Việt Nam tăng dần đều. Năm 2025, Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận khoảng 1.080.000 lượt khám

Thông tin này được TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết tại hội thảo phòng chống ung thư TPHCM hàng năm với chủ đề "Những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng ung thư: Hướng đến chăm sóc toàn diện và y học", ngày 4-12.

Năm 2025, Bệnh viện Ung bướu TP HCM tiếp nhận hơn 1 triệu lượt khám - Ảnh 1.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã triển khai nhiều kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại

Theo ghi nhận của thế giới trong nhiều năm, từ năm 2010 đến gần đây nhất là năm 2022, tỉ lệ mắc ung thư trên thế giới cũng như tại Việt Nam tăng dần đều. Ví dụ năm 2020 tỉ lệ mắc ung thư là 141/100.000 dân, đến năm 2022 là 151/100.000 dân

Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, lượng bệnh nhân cũng tăng mạnh. Năm 2024 có khoảng 880.000 lượt khám, dự kiến năm 2025 tăng thêm khoảng 200.000 lượt, lên hơn 1,08 triệu lượt. Lý giải nguyên nhân, BS Tuấn cho rằng thứ nhất do bệnh nhân tin tưởng bệnh viện. Thứ hai là đời sống kinh tế, xã hội khá hơn nên người dân quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Thứ ba là giao thông thuận lợi hơn, các cao tốc giúp người dân từ miền Nam, miền Trung vào TPHCM dễ dàng. 

Nghiên cứu tại 5 bệnh viện lớn từ năm 2016 cho thấy 50–80% bệnh nhân ung thư nhập viện ở giai đoạn III–IV. Điều này làm tăng tỉ lệ tử vong và chi phí điều trị. Nguyên nhân chủ yếu là người dân chỉ khám khi có triệu chứng, ít khám định kỳ và không tầm soát sớm. Do đó, Bệnh viện Ubng bướu dự kiến đầu tư cơ sở cũ thành Trung tâm Khám sức khỏe – Tầm soát bệnh, chuyên khám cho người chưa có bệnh. Trong tháng 12 này, bệnh viện sẽ khai trương hai khối khám tầm soát đúng nghĩa để phát hiện sớm ung thư, giúp điều trị hiệu quả và giảm chi phí.

Theo BS Tuấn, hiện bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như xạ trị nhắm đích, xạ trị điều biến liều, xạ trị định vị thân với hệ thống máy thế hệ mới giúp tập trung năng lượng vào khối u và hạn chế ảnh hưởng mô lành.

Phẫu thuật nội soi tiếp tục được đẩy mạnh nhằm giảm tổn thương và rút ngắn thời gian hồi phục. Các kỹ thuật phẫu thuật tạo hình và vi phẫu cũng được ứng dụng rộng rãi, vừa đảm bảo cắt rộng khối u vừa giữ tối đa chức năng và thẩm mỹ.

Ngoài ra, bệnh viện cập nhật các phác đồ hóa trị, điều trị nhắm đích, miễn dịch, giúp tăng thời gian sống và chất lượng sống. Từ năm 2025, bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật tế bào tự thân trong điều trị ung thư huyết học và can thiệp mạch điều trị u gan.

BS Tuấn nhấn mạnh ung thư tuyến giáp đang đứng đầu số ca ung thư mới tại TPHCM. Lý do chủ yếu là nhờ kỹ thuật phát hiện ngày càng tốt. Trước đây, khối u 1–2 cm mới được phát hiện, hiện nay các khối 3–4 mm đã được ghi nhận qua siêu âm và tế bào học.

Nếu phát hiện sớm, tỉ lệ điều trị thành công lên đến 98%, chỉ cần phẫu thuật đơn giản. Do đó, bệnh nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm không nên quá lo lắng.

Hội thảo phòng chống ung thư hàng năm TPHCM lần thứ 28 quy tụ hơn 2.000 bác sĩ, chuyên gia đầu ngành ung thư cả nước. Đây là sự kiện khoa học lớn của ngành y tế TPHCM, diễn đàn uy tín giúp cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng ung thư.


khám sức khỏe bệnh ung thư điều trị ung thư tầm soát ung thư phẫu thuật nội soi Bệnh viện Ung Bướu TP HCM Thủ tướng chỉ đạo
